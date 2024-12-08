°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡¡¡È¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡É¤ÎÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓµëÉÕ¶â¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¹¤°µëÉÕ¶â¤ò¡Ä¡×
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ø¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÀè·î¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê3Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤È¡¢»Ò¶¡1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊµëÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÉÕÂÐ¾Ý¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ï»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤·¤Æ39Ãû±ß¤ÎÍ½»»¤¬¤Ä¤®¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñÌ±¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ì¤Ð1¿ÍÅö¤¿¤êÌó30Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö»Ùµë³Û¡Ä0¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¡²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Àî¤Ï¡Ö°Ö¤á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ§¤ª¤¦¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡£²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°µëÉÕ¶âÊýºö¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬È´ËÜÅª¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ö·ãÊÑ´ËÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï·ãÊÑ´ËÏÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñ¤Î¼Á¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°¤Àî¤Ï¡ÖÅì¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ãÊÑ´ËÏÂ¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤È¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤Ç¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ËÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¤È¤«¡¢Ä¹´üÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÀäË¾´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£