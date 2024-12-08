¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ÎÌ¾¾­¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè12²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ï8Æü¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤ÎTOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Ê¤É¤Ç2²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ê¤É¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ø¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£

¡¡Âç²ñ¤Ï14Æü¤Ë½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡¢¦2²óÀï

¹ÓÀî²­¥µ¥Ë¡¼¥º¡¦¿¿Æé¥Í¥¯¥µ¥¹¹çÆ±¡¡7¡½3¡¡ÆîÁêÇÏÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ

ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡7¡½4¡¡¤ß¤º¤­Ìî¥·¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥¤

ÇÈºê¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡9¡½7¡¡¿·Íøº¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹

Íøº¬¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡10¡½3¡¡¤¤¤ï¤­µÆÅÄ¥­¥Ã¥º

µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¡¡8¡½0¡¡µ×ÊÝÂæ¥Ö¥ë¥º

½¡Æ»¥Ë¥å¡¼¥â¥ó¥­¡¼¥º¡¡7¡½0¡¡Ã«ÅÄÉô¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¿¡¼¥º

µíµ×Ãæº¬¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡¡6¡½5¡¡Æá²Ñ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ

¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡10¡½0¡¡Æ£Âå¥é¥Ã¥­¡¼¥º

¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡

ÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¡¡10¡½0¡¡¹ÓÀî²­¥µ¥Ë¡¼¥º¡¦¿¿Æé¥Í¥¯¥µ¥¹¹çÆ±

Íøº¬¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡7¡½4¡¡ÇÈºê¥¦¥£¥ó¥°¥¹

½¡Æ»¥Ë¥å¡¼¥â¥ó¥­¡¼¥º¡¡8¡½5¡¡µÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹

¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¡12¡½2¡¡µíµ×Ãæº¬¥µ¥ó¥À¡¼¥¹