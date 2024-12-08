¡Ú£Æ£Í£×£Å¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°Àï¤ËÂ³¤¡ÄÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á»´ÇÔ¡Ö¤Ç¤â¡¢Ä«ÁÒ³¤¤¬Éé¤±¤¿¤À¤í¡ª¡×
à¼ÙÆ»áÂç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£·¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Æ£Í£×£Å¡×£¸Æü¤ÎÄá¸«ÀÄ²Ì»Ô¾ìÂç²ñ¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬ÃÆ´Ý»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï£·Æü¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Æ£é£ç£è£ô¡¡£Î£é£ç£è£ô£²£¶¡×¡Ê¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·½À½Ñ²È¤Î¥³¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ð¥Æ¡Ê£²£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¶á¤¯¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥Ò¡¼¥ë¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¡££±¥é¥¦¥ó¥É£²Ê¬£²£µÉÃ¤Ç°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÇÔÀï¤ËÍî¤Á¹þ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¥¿¥¤¤òÈ¯¤Á¡¢ÍâÄ«¤Ëµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢Äá¸«¤ÎÅÅÎ®ÇúÇËÀï¤Î²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤êÀÄÌÚ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÎÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂ¤ò¼è¤é¤ì¤¿»þ¡¢Âç¿ÎÅÄ¤«¤éÅì¥¹¥Ý¤Ç¡ØÂç»ö¤ÊÇúÇË¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°Àï¤Ç¥±¥¬¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç»×¤ï¤ºÁá¤á¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£¡ØÂç»ö¤ÊÇúÇË¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÌµ½ý¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¡¢»î¹ç¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡Ö¥Î¡¼¥í¡¼¥×Í»ÉÅ´Àþ¡Ü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¡×¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¾Â¼½¤¡¢ÃÝÂ¼¹î»Ê¤ÈÁÈ¤ßÂç¿ÎÅÄ¡¢Íë¿ÀÌð¸ý¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹º´¡¹ÌÚ¤ÈÂÐÀï¡£½øÈ×¤Ë¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤òÍ»ÉÅ´Àþ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤ÇÇúÇË¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÃÝÂ¼¤¬Âç¿ÎÅÄ¤ÈÌð¸ý¤ËÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¼°ÇúÇË¤µ¤ì¡¢ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¾Â¼¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤ËÀÄÌÚ¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¡£¤³¤ì¤ËÀ¾Â¼¤«¤é¡ÖÀÄÌÚÁª¼ê¤ÈÂÐ³Ñ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤é¤ì¡¢ËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆüÉé¤±¤¿¸å¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯Ã´Åö¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î£Í£Í£Á¤Î»î¹ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£Ï£Î£Å¤«¤é²¶¤¬±üÅÄ·¼²ð¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤È¼¡Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¥ë¥ó¥Ô¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈÄá¸«ÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÆ´Ý£²Ï¢Àï¤ÏÏ¢ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢Ä«ÁÒ³¤¤¬Éé¤±¤¿¤À¤í¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤À¤«¤é£±¾¡£²ÇÔ¤À¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¤Ï¸å¤ÇÅÅÏÃ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£