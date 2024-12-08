¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¡¡¤¢¤¹9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¡¡ºÇÄãµ¤²¹¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç4ÅÙÍ½ÁÛ
8Æü¤Î¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤Ï¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Î½Ð¿å»Ô¤È¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»çÈø»³¤Ç¤¹¡£°Å¤¤Ãæ¡¢Àã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¼¯²°»Ô¤Ç8.9ÅÙ¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç9.3ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç13.2ÅÙ¤Ê¤ÉÊ¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ3ÅÙ¤«¤é4ÅÙ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢33¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á9¤«½ê¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹9Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬°Ëº´»Ô¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤â4ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦