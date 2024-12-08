¤«¤È¤¦¤«¤º»Ò¡¢È¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡ºº¤Ç´¶Æ°¤·¤¿²ñ·×³Û¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¿Íµ¤²á¤®¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âº®¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¤«¤È¤¦¤«¤º»Ò¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£È¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡ºº¤Ç´¶Æ°¤·¤¿²ñ·×³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÆý¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê51¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÇ¤Ì³¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡ºº º£Æü¤ÏÄ¶²»ÇÈ¤Î¤ß¡×¤È¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ã´Åö¤¹¤ë°å»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¿Íµ¤²á¤®¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âº®¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Öº£Æü¤Ï»ä¤·¤«¸¡ºº¤ÎÊýµï¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¡×¤ÈÉÂ±¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµ»ö º£²ó¥¯¥ê¥¢¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°ø¤ß¤Ëº£Æü¤ÎÉÂ±¡¤Î¤ª²ñ·×240±ß¤Ç¤·¤¿!!¡×¤È¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¨!?¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ë´¶Æ°¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£