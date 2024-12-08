¡ÚÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡¢²ÚÎï¤Ê°áÁõÃå¤³¤Ê¤·¡È´ÓÄÌ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÉÈäÏª
¡¡À¤³¦Åª¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬8Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2024¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡Ë¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£À¤³¦Åª¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎKiLa¡¢¹â¶¶¾¢¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡Ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬¡È´ÓÄÌ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¡ª
¡¡ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ&¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ»³¸ý¿¿¸ã¤¬ÅÐÃÅ¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆKiLa¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¤µ¤µ¤é¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥«¡¼¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£´Øº¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¼ò¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Û¤«¡¢´ÑµÒ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤²¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿Ä¶Àäµ»¹ª¤òÈäÏª¡£¡Ö¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¡È¥¤¥«¥µ¥Þ¡É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¤¬Áª¤ó¤À¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¡È»Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¥í¡¼¥¬¥ó¤âÂçÇú¾Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡£Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢BGM¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÈÅ·¸ù¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò¡ÈÉñ¤¦¡É±é½Ð¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡¢È¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤Ë¤«¤±¤¿Ëë¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÅ·¸ù¼«¿È¤¬ÏÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤¤¤ê¡¢¿Ï¤¬ÂÎ¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£²¿¼ïÎà¤Î°áÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿Å·¸ù¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Å·¸ù¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè8²óÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¡£¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡Ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤¬¡È´ÓÄÌ¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¡ª
¡¡ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ&¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ»³¸ý¿¿¸ã¤¬ÅÐÃÅ¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤ÆKiLa¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¤µ¤µ¤é¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥«¡¼¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£´Øº¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¼ò¤Î¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Û¤«¡¢´ÑµÒ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤²¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¡£Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢BGM¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÈÅ·¸ù¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò¡ÈÉñ¤¦¡É±é½Ð¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¡¢È¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤Ë¤«¤±¤¿Ëë¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¾Ã¤¨¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÅ·¸ù¼«¿È¤¬ÏÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ï¤¤¤ê¡¢¿Ï¤¬ÂÎ¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£²¿¼ïÎà¤Î°áÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿Å·¸ù¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Å·¸ù¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÂè8²óÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¡£¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£