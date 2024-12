<REDLINE ALL THE FINAL>SOUL STAGEの二番手を務めたのはNorthern19である。「行こうか、幕張! <REDLINE>ぶちかまそうぜー!」と笠原健太郎(Vo,G)は叫び、「BELIEVER」、「CRAVE YOU」と疾走ナンバーで焚きつける。馬場豊心(Dr)が強烈なビートを叩くと、次は「RED FLOWER」に雪崩れ込んでいく。直球の威力を高めた渾身のメロディック・パンクで観客を揺さぶり続ける彼ら。

セットリスト

[SOUL STAGE]

1.BELIEVER

2.CRAVE YOU

3.RED FLOWER

4.MORATORIUM

5.FAITH

6.MESSAGE

7.BLUE SKIES, BROKEN BIKE...SAME FAVORITE SONGS

8.NEVER ENDING STORY

9.TRUTH

10.STAY YOUTH FOREVER

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

「MORATORIUM!」と曲名を高らかに告げ、2ndアルバム『FROM HERE TO EVERYWHERE』収録の同曲をプレイ。キャッチーなサビの高揚感は素晴らしく、ロングトーンを含むギターソロも特筆すべき。曲中にTOTALFATのJoseが掛け声で飛び入り参加する場面もあり、会場は活気に包まれていった。「<REDLINE>、元気ですか? 15年の歴史にとうとう終止符が打たれます。<REDLINE>に誘ってもらえてスズキさん(主催者)には感謝です!」と述べ、さらに「REDLINEって、テンションがブチ上がっちゃって、これ以上行っちゃいけないラインのこと。今日は最後だから、それを超えちゃうよね? 40秒のショート・チューンやるぜ!」と曲紹介を挟み、会場限定CD『CELLS』収録の「FAITH」を披露。メロディックの魅力を濃縮還元した音色に圧倒されつつ、その加速っぷりを「MESSAGE」でも継続させて走り続ける。中盤過ぎに、笠原と敦賀壮大(Ba,Vo)によるツイン・ヴォーカルで「BLUE SKIES, BROKEN BIKE... SAME FAVORITE SONGS」をプレイ。甘くもポップな曲調で、この場に爽やかな風を吹き込む選曲も良かった。「(<REDLINE ALL THE FINAL>は)明らかにこれは終わりじゃない。俺たちの心の中に残る」と言い放ち、「NEVER ENDING STORY」へ。螺旋階段を駆け上がるドラマ性に長けた曲調により、メロディの良さとバンドの懐の深さをしっかりと提示。ラストスパートは「TRUTH」を経て、「愛を持って素晴らしい日にしましょう! 青春のどでかい叫びを聞かせてくれますか?」と訴え、ウォー!ウォー!のコール&レスポンスを観客と繰り広げて「STAY YOUTH FOREVER」へ。純粋無垢なエモーションを忘れるな!と訴えかける歌詞同様、穢れなきメロディック・パンクを観客一人ひとりの心にブッ刺し、この日一番のシンガロングを作り出してステージを去った。まだまだ<REDLINE ALL THE FINAL>は続くけれど、Northern19がSOUL STAGEに残した火はずっと燃え続けるだろう。文◎荒金良介写真◎RUI HASHIMOTO [SOUND SHOOTER]