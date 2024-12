インディーズ時代にツアーに出演するなど<REDLINE>と付き合いが長いBLUE ENCOUNTが、REDLINE STAGEに登場。現在彼らは結成20周年記念ツアーの最中で、アメリカ在住の辻村勇太(Ba)も帰国中。4人揃っての“帰還”が叶った。田邊駿一(Vo,G)がギターを鳴らしながら歌い始めたのは「もっと光を」。バンドとファンが大切に歌い続けてきた曲だけに、田邊がマイクを離れると、フロアからシンガロングが発生した。白の照明を背負った江口雄也(G)が奏でる、光のようなギターリフ。ブルーのドラムセットを鳴らす高村佳秀(Dr)による力強いビート。辻村はマイクに向かって「オイ!オイ!」と叫びながら、ベースラインで地を揺らす。田邊のボーカルも気合いが入っていて、ときどきマイクが破裂音を拾うほどだ。“届け”という強い想いに突き動かされながらの、真摯な演奏。田邊の「昨日も今日も全部のバンドカッコいいけど、俺らも負けてねえよ!」という言葉に、心の中で頷いた人がほとんどだったろう。ラストには《ずっと“俺らが”君を照らすから》と歌詞を変え、観客にメッセージを届けた。

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

