J1¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ç3°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óDF¾»»Ò¸»¡ÖÆ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢½êÂ°DF¾»»Ò¸»¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ä®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¾»»Ò¤Ï¡¢°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¥Á¡¼¥à4°Ì¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï2,661Ê¬´Ö½Ð¾ì¡Ê33»î¹ç¡Ë¤·¡¢J1½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÎË¾¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¾¡Íø¤Ç¾ÃÌÇ¡ËºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤Ç»Ë¾å½é¤ÎJ1½éÄ©Àï¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò²ù¤·¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾»»Ò¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤³¤½Þú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ®ÅÄ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢¡ÖÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯1Ç¯´Ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯Îò»ËÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢É¬¤ºÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¾»»Ò¤â¡ÖÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙËèÇ¯°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£Ç¯Àï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä®ÅÄ¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êí÷¤·¤¯Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ä®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¾»»Ò¤Ï¡¢°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¡£¥Á¡¼¥à4°Ì¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï2,661Ê¬´Ö½Ð¾ì¡Ê33»î¹ç¡Ë¤·¡¢J1½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÎË¾¤ß¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê·ë²ÌÅª¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¾¡Íø¤Ç¾ÃÌÇ¡ËºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤Ç»Ë¾å½é¤ÎJ1½éÄ©Àï¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢É¬¤ºÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¾»»Ò¤â¡ÖÂç¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙËèÇ¯°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£Ç¯Àï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä®ÅÄ¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êí÷¤·¤¯Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£