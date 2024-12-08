¡Ö²ð¸î¤ËÈè¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È¡×£¸£²ºÐÉã¿Æ¤¬£µ£°ºÐÂ©»Ò¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡¡Éã¿Æ¤â¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡¡¼¢²ì¡¦Ìî½§»Ô
¡¡£±£²·î£·Æü¡¢¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ÎÉã¿Æ¡Ê£¸£²¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µï¤¹¤ë£¸£²ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï£¶ÆüÌë¤«¤é£·Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Ìî½§»ÔÀ¾²Ï¸¶¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Â©»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¡¢Â©»Ò¤Î£³¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬£·Æü¸áÁ°£·»þ¤¹¤®¡¢Â©»Ò¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£Â©»Ò¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢¶á¤¯¤Î°Ø»Ò¤ËÉã¿Æ¤â¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã»Ò¤È¤â¤Ë¼ó¤Ë¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Éã¿Æ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤Î²ð¸î¤ËÈè¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£