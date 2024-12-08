¸µÃæÆü¡¦Ã«Âô·ò°ì»á¤¬¸Î¶¿¡¦½¬»ÖÌî¤Ë³®Àû¡¡Çï¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¥í¥Ã¥Æ£Ï£Â¤Ë¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡Æ±µéÀ¸¤ÎÆ£ÅÄÊ¿»á¡¢ËÙÆâ¹±É×»á¤â»²²Ã
¡¡¥×¥íÌîµå£Ï£Â£²£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤ÆÊõ¤¯¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÂè°ì¥«¥Ã¥¿¡¼µå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï£Ï£Â£Ö£Ó½¬»ÖÌî»ÔÁªÈ´¤Î¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½¬»ÖÌî¹â½Ð¿È¤ÇÄÌ»»£²£°£¶£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¸µÃæÆü¡¦Ã«Âô·ò°ì»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ä¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎ¤ºê¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÀéÍÕ¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú£±£¶Ç¯¡¢Î¤ºê»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È£²£°¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã«Âô»á¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤Î¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê¤Î»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤Î±Ô¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤É´î¼÷¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂÇ·â¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¡Ö½¬»ÖÌî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤£Ï£Â¤¬Â¿¤¤Ãæ¤ÇÃ«Âô»á¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¸µºå¿À¤ÎÆ£ÅÄÊ¿»á¡¢¸µµð¿Í¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¤é¤¬¸ÅÁã¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¡£»î¹ç¤Ë¤â¡Ö£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÆâÌî¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤ê»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¹Êó»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤Ë¤è¤ë³«ºÅÃÏ¥Á¡¼¥à¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½¬»ÖÌî»Ô¤Ç£µÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡»²²ÃÁª¼ê
Ã«Âô·ò°ì¡Ê¡úÃæÆü¡Ë
Æ£ÅÄÊ¿¡Ê¡úºå¿À¡Ë
ËÙÆâ¹±É×¡Ê¡úµð¿Í¡Ë
ÄÔÈ¯É§¡Ê¡úÀ¾Éð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
ÄêµÍ²íÉ§¡Ê¡ú¥í¥Ã¥Æ¡¢ºå¿À¡Ë
ÆÑ¼Ä¸¼£¡Ê¡ú¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¹Åç¡Ë
ÈÓÅÄÅ¯Ìé¡Ê¡ú¥ä¥¯¥ë¥È¡¢³ÚÅ·¡Ë
ÎëÌÚ·ò¡Ê¡úÀ¾Éð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
ËÜ´ÖËþ¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¡¦¡ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
Î¤ºêÃÒÌé¡Ê¡ú¥í¥Ã¥Æ¡Ë
Ä¹Ã«Àî¾»¹¬¡Ê¡ú¹Åç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Âô°æÎÉÊå¡Ê¡ú¥í¥Ã¥Æ¡Ë
Å´Ê¿¡ÊÃæÆü¡¢¡ú³ÚÅ·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÌîÃæ¿®¸ã¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¡ú²£ÉÍ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Âç°ú·¼¼¡¡Ê¡ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
ÆâÎµÌé¡Ê¡ú¥í¥Ã¥Æ¡Ë
À®À¥Á±µ×¡Ê¡ú¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
±µ×¿¹½ß»Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¡ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
½©µÈÎ¼¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¡ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¹âÌÚÍ¦¿Í¡Ê¡úµð¿Í¡¢À¾Éð¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏºßÀÒµåÃÄ¡¢¡ú¤Ï£¸Æü¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑµåÃÄ¡Ë