¹Åç£Ö°ï¡¡¼ç¾¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¡ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡×²ù¤·¤µÎÈ¤Ë¡ÖÆÃ¸úÌô¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢£ÇÂçºå£³¡Ý£±¹Åç¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡ºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡££¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£º´¡¹ÌÚæÆ¼ç¾¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎÞ¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¤È¤É¤í¤¯¤È¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï°ìÍÍ¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿£Í£Æ²ÃÆ£¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¡£¼ç¾¤Î£Ä£Æº´¡¹ÌÚ¤ÏÁê¼ê¤È¤Î°®¼ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹µ¤¨Áª¼ê¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æµã¤Êø¤ì¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤¿º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¹Åç°ì¶Ú£²£±Ç¯¤ÎÀÄ»³¤âÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÎÞ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¡¢¹Åç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤òËÍ¤é¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£³°Ì¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï£²°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£°ìÊâ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤¬Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£ÆÃ¸úÌô¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤«¤ËÆüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£