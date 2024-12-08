Á°¶¶¤Ç¡Ö½éÀã¡×¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¯¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê1¤«·îÁá¤¤´ÑÂ¬
¤¤ç¤¦8ÆüÍ¼Êý¡¢Á°¶¶¤Ç¡Ö½éÀã¡×¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¯¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê30ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£ºòÌë(7Æü)¤Ï±§ÅÔµÜ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó´ØÅì¤Ç½é¤á¤Æ½éÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü8Æü¤ÏÁ°¶¶¤Ç½éÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶¤Ç½éÀã´ÑÂ¬¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â1¥õ·îÁá¤¯
¤¤ç¤¦8Æü¡¢Á°¶¶¤Ç¡Ö½éÀã¡×¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¯¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê30ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£ºòÌë(7Æü)¡¢±§ÅÔµÜ¤Ç½éÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤â¹ßÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅßÆ»¤Î±¿Å¾¡¡Ãí°Õ¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤Õ¤æ¤È¤¸¤³¡×
¤³¤Î»þ´ü¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)ÅßÆ»ÁõÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¤á¤ËÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ë¼è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀãÆ»±¿Å¾¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ó½Ð¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Í½È÷¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¡¼±Õ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(2)¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¿µ½Å¤Ë±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤È¡¢ÉáÃÊ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Ç¤â¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤â¡¢Æ»Ï©¤¬¹õ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¿¤é¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(3) »þ¤Ë¤Ï¡¢±ª²ó¤ä½Ð¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢°ì»þÅª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(4) »þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹²¤Æ¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤¿Æ»Ï©¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
(5) ¤³¤Þ¤á¤ËÅ·µ¤¤äÆ»Ï©¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤Í½Êó¤¬¡¢µÞ¤Ë¡ÖÀ²¤ì¡×¤«¤é¡ÖÀã¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àã¤¬¹ß¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤æ¤È¤¸¤³¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£