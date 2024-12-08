³ÑÅÄ²Æ¼Â6·î¤ÎÀ¤³¦½ÀÆ»¤ò»ëÌî¤Ë¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¡½ÀÆ»¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç½÷»Ò48¥¥íµé¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÊSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÃË»Ò81¥¥íµé¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬8Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³ÑÅÄ¤ÏÍèÇ¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£2¡¢3·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ä4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤¬º£¸å¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉ¨¤Î¡Ë¤±¤¬¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±ÊÀ¥¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤È¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£