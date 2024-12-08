RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í3½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤ÏÖà½÷¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·§ËÜ»Ô¤Î²ÃÆ£¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÎÀµ·î¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤äµ¢¾Ê¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ê¤É56¿Í¤¬Öà½÷¤È¤·¤ÆÊô»Å¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê12·î8Æü¡Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎÖà½÷¤«¤éÃåÉÕ¤±¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çò°á¤ÈÈì¸Ó¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹â¹»À¸¡ÖÖà½÷¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡£¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ê»²ÇÒ¼Ô¤ò¡Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

Î×»þ¤ÎÖà½÷¤Ï¡¢±ïµ¯Êª¤Î¼øÍ¿¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£

²ÃÆ£¿À¼Ò¤Ë¤ÏÎãÇ¯¡¢Àµ·î3¤¬Æü¤ËÌó45Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤«¤é»²ÇÒ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£