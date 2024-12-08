óîÆ£µþ»Ò¡¢Æü¸þºä46Â´¶È¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¡¦¾ëÅÄÍ¥¤È¡ÈDEEP¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¼Â¼Ì²½·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡Û¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË24»þ24Ê¬¡Á¡Ë¤Î¼ç±é¤Ë·èÄê¡£ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¤È¡ÈDEEP¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤òÉÁ¤¯¡£º£ºî¤ÏóîÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¸þºä46Â´¶È¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¦¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛóîÆ£µþ»Ò¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
2024Ç¯4·î¤«¤é²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¤Ï2ÃÊÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¿¼Ìë¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×¡£ÏÃÂêºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÏÈ¤Ç¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÊ¡×¡Ö¤É¤¦¤«»ä¤è¤êÉÔ¹¬¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤ËÂ³¤¯Âè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¾®Àâ¤Ï2021Ç¯¤Ë¾®ÀâÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖPV¿ôNo.1¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡½ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¿Í¤ÎºÊ¡©¡ª¡½¡×¡ÊÃø¡§Ý¯°æ²»°á»á¡Ë¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡½ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¥¤¥±¥á¥ó¾å»Ê¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡ª¡©¡ÊÌ¡²è¡§ÅÐ¿¼¥ò¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ç2024Ç¯·î´ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°4¥ö·îÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏÌ£ÌÜOL¤Î¾®¼Æ¿¿±û¡Ê¤³¤·¤Ð¡¦¤Þ¤ª¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¼ò¤ËÅ®¤ì¤¿ÍâÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢°ÂÆ£ÁÏ¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë¤Ï¿¦¾ì¤Î¿·¤·¤¤¾å»Ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö·¯¤Ï¤â¤¦¾®¼Æ¿¿±û¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ÂÆ£¿¿±û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£
¿¿±û¤Ï¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤«½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿±û¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¯¤ëÁÏ¡£¤½¤ÎÁÏ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥¦¥ó¥È½÷»Ò¤ÎÈþ¹á¡¢Èþ¹á¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤Î¹ÒÂÀ¤é¤¬¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿¿±û¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈëÌ©¤ÎÅ®°¦¡È0Æüº§¡É¡£ÁÏ¤¬¿¿±û¤ò°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢DEEP¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏóîÆ£¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆü¸þºä46¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤È»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤«¤é¡ÖÆü¸þºä46¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¸½ºß¤âÊüÁ÷Ãæ¤Î½é¤Î´§MCÈÖÁÈ¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤äÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡×¤Ç¤Ï¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¾×·âÅª¤Ê¥Ñ¥é¥µ¥¤¥ÈÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ç±ÌÚ¿¼°¦Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¡×¤òÂ´¶È¡¢5·î¤ËÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ãæ¡¢ËÜºî¤¬Â´¶È¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£óîÆ£¤Ë¤è¤ë¡ÈÃÏÌ£¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤á¤ÊÊ¿ËÞOL¡É¤Î¹¥±é¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿±û¤È¡È¤¤¤¤Ê¤ê¡É·ëº§¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡¦°ÂÆ£ÁÏÌò¤Ë¡¢¾ëÅÄÍ¥¤¬·èÄê¡£2003Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¤½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤ÇÂè65²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡Ö±é·àÉôÌç¡×¿·¿Í¾Þ¡¢¡ÖNINE¡×¤ÇÂè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ç±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ç¼ç±é¡¢±é½Ð¡¢½õ±é¤Î»°ÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÀµÅýÇÉ²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤ÊÍ¥¤·¤¤¾å»Ê¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¡Ê¡á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¡Ë°ÂÆ£ÉôÄ¹¤ò¡¢¾ëÅÄ¤¬¡È´°Á´¼Â¼Ì²½¡É¤¹¤ë¡£
óîÆ£¤Î¿ÈÄ¹¤Ï155cm¡¢°ìÊý¾ëÅÄ¤Ï190cm¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌó35¥»¥ó¥Á¡£¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤¬À¸¤à¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±ûÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
¿¿±û¤ÏÎø°¦¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â±ü¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Ë¤¤¤¯¤È¤Æ¤â¿´Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎOL¤¬¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÎÙ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥±¥á¥ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥¥é¥¥é¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾å»ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ °ÂÆ£ÁÏÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÇÉô²¼¤ËÏÃ¤¹´é¤È¿¿±û¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤´é¤ÎÆóÌÌÀ¤ä¡¢Èë¤á¤¿¤ë»×¤¤¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¿¿±û¤Ë´ó¤êÅº¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦Êª¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿±û¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÝ¯°æ²»°á¡¿¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡È¤â¤·¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡©¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ªËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿¿±û¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕÎå¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¹¬¤»¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÅÐ¿¼¥ò¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Çºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¿¼¥ò¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¤Þ¤À´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡È¿¿±û¡É¤È¡ÈÁÏ¡É2¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸µ¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¿´¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾®¼Æ¿¿±û¤Ï¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¼þ¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¡¢À¸³è¡¦²È»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡õ¼ç±é¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î°ÂÆ£ÁÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì²½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¤ËÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È»×¤¤¤ò²þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿±û¤È¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÏ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÎøÌÏÍÍ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ä¥É¥é¥ÞDEEPÏÈ¤ÎËÜºî¡Ä¤¿¤À¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ªÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤È¡¢¸åÈ¾¤Î¡»¡»¤Ç³§ÍÍ¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛóîÆ£µþ»Ò¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¢¡¿Íµ¤¾®Àâ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡½ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¿Í¤ÎºÊ¡©¡ª¡½¡×¥É¥é¥Þ²½·èÄê
2024Ç¯4·î¤«¤é²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¤Ï2ÃÊÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¿¼Ìë¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä¶ÛÇ÷¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×¡£ÏÃÂêºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿Æ±ÏÈ¤Ç¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÊ¡×¡Ö¤É¤¦¤«»ä¤è¤êÉÔ¹¬¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤ËÂ³¤¯Âè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÈÈëÌ©¤ÎÅ®°¦0Æüº§¡ÉDEEP¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÃÏÌ£ÌÜOL¤Î¾®¼Æ¿¿±û¡Ê¤³¤·¤Ð¡¦¤Þ¤ª¡Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¼ò¤ËÅ®¤ì¤¿ÍâÄ«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢°ÂÆ£ÁÏ¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë¤Ï¿¦¾ì¤Î¿·¤·¤¤¾å»Ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö·¯¤Ï¤â¤¦¾®¼Æ¿¿±û¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ÂÆ£¿¿±û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£
¿¿±û¤Ï¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤«½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿±û¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¯¤ëÁÏ¡£¤½¤ÎÁÏ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥¦¥ó¥È½÷»Ò¤ÎÈþ¹á¡¢Èþ¹á¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤Î¹ÒÂÀ¤é¤¬¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿¿±û¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈëÌ©¤ÎÅ®°¦¡È0Æüº§¡É¡£ÁÏ¤¬¿¿±û¤ò°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢DEEP¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡óîÆ£µþ»Ò¡¢Æü¸þºä46Â´¶È¸å½é¤Î¼ç±éºî
¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±û¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏóîÆ£¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Î¤Á¤ÎÆü¸þºä46¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤È»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤«¤é¡ÖÆü¸þºä46¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¸½ºß¤âÊüÁ÷Ãæ¤Î½é¤Î´§MCÈÖÁÈ¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤äÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡×¤Ç¤Ï¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¾×·âÅª¤Ê¥Ñ¥é¥µ¥¤¥ÈÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ç±ÌÚ¿¼°¦Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¡×¤òÂ´¶È¡¢5·î¤ËÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ãæ¡¢ËÜºî¤¬Â´¶È¸å½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£óîÆ£¤Ë¤è¤ë¡ÈÃÏÌ£¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤á¤ÊÊ¿ËÞOL¡É¤Î¹¥±é¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡±ÇÁüºîÉÊ¤Ç½é¤ÎÀµÅýÇÉ²¦»ÒÍÍÌò
¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿±û¤È¡È¤¤¤¤Ê¤ê¡É·ëº§¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡¦°ÂÆ£ÁÏÌò¤Ë¡¢¾ëÅÄÍ¥¤¬·èÄê¡£2003Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¤½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤ÇÂè65²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¡Ö±é·àÉôÌç¡×¿·¿Í¾Þ¡¢¡ÖNINE¡×¤ÇÂè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ç±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ç¼ç±é¡¢±é½Ð¡¢½õ±é¤Î»°ÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÇ¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÀµÅýÇÉ²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡È¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤ÊÍ¥¤·¤¤¾å»Ê¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¡Ê¡á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¡Ë°ÂÆ£ÉôÄ¹¤ò¡¢¾ëÅÄ¤¬¡È´°Á´¼Â¼Ì²½¡É¤¹¤ë¡£
¢¡óîÆ£µþ»Ò¡õ¾ëÅÄÍ¥¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Ï35cm
óîÆ£¤Î¿ÈÄ¹¤Ï155cm¡¢°ìÊý¾ëÅÄ¤Ï190cm¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌó35¥»¥ó¥Á¡£¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤¬À¸¤à¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡óîÆ£µþ»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¼Æ¿¿±ûÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
¿¿±û¤ÏÎø°¦¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â±ü¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Ë¤¤¤¯¤È¤Æ¤â¿´Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎOL¤¬¡¢Ä«ÌÜ³Ð¤á¤¿¤éÎÙ¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥±¥á¥ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¾ëÅÄÍ¥¥³¥á¥ó¥È
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Ï¥¥é¥¥é¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾å»ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ °ÂÆ£ÁÏÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç»Å»ö¤â¤Ç¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´°àú¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÇÉô²¼¤ËÏÃ¤¹´é¤È¿¿±û¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤´é¤ÎÆóÌÌÀ¤ä¡¢Èë¤á¤¿¤ë»×¤¤¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¿¿±û¤Ë´ó¤êÅº¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü¤âÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦Êª¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¤µ¤»ý¤Á¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ±é¤¸¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿±û¤ò¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍÍ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¡¸¶ºî¡§Ý¯°æ²»°á¡¿¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ Ì¡²è¡§ÅÐ¿¼¥ò¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÚÝ¯°æ²»°á¡¿¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡È¤â¤·¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡©¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ªËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿¿±û¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕÎå¤ó¤À¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¹¬¤»¤¬É¬¤ºË¬¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÅÐ¿¼¥ò¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Çºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ¿¼¥ò¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ï¤Þ¤À´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¡È¿¿±û¡É¤È¡ÈÁÏ¡É2¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª
¢¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÀÀÐ¹¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êº§¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸µ¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¿´¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾®¼Æ¿¿±û¤Ï¡¢¼«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¼þ¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¡¢À¸³è¡¦²È»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Î½ã¿è¤µ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬±¿¤Ë¤â¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡õ¼ç±é¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Î°ÂÆ£ÁÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¼Â¼Ì²½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Î¶¯¤µ¤ËÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È»×¤¤¤ò²þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£óîÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿¿±û¤È¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁÏ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÎøÌÏÍÍ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¤Ç¡¢¡ÖËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ä¥É¥é¥ÞDEEPÏÈ¤ÎËÜºî¡Ä¤¿¤À¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ªÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤È¡¢¸åÈ¾¤Î¡»¡»¤Ç³§ÍÍ¤ò¥¢¥Ã¤È¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û