¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×Âè13ÏÃ¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè13ÏÃ¡Û
12·î8Æü ¸ø³«
²Á³Ê¡§70¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
°ü¤é¤Ç½ã¤Ê¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡ª
12·î8Æü ¸ø³«
²Á³Ê¡§70¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î8Æü¡¢»Ö´ô²Â°á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×¡×Âè13ÏÃ¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï70¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÚ²°¿·¤¬Æ±µéÀ¸¤ÎÆüÌî¤¢¤³¤ÈºÆ²ñ¤·´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Þ¥ó¥¬¡£12·î8Æü¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÂè11ÏÃ¡ÖÀã²¼¤µ¤ó¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤äÂè12ÏÃ¡Ö¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè13ÏÃ¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
Âè12ÏÃ¡Ö¤À¤è¤Í¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè11ÏÃ¡ÖÀã²¼¤µ¤ó¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
°ü¤é¤Ç½ã¤Ê¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡ª
²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÚ²°¿·¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ÆüÌî¤¢¤³¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î°ü¤é¤Ç½ã¤Ê¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡ª
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.