TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤Ï¡ÖÍ­µ¡ÇÀ¶È¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÍ­µ¡ÇÀ¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÌÌÀÑ¤Ïº£¡¢1¡ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¤Ç¤¹¡£

¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÅÔÆâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÖºä³Ø±à¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¤¡×¡£ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Í­µ¡ÊÆ¤äÍ­µ¡ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿µë¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Í­µ¡ÇÀ¶È¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ºÏÇÝÊýË¡¤Ç¡¢ÅÚ¾í´Ä¶­¤äÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤Ê¤ÉÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×
¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌîºÚ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×

Í­µ¡ÇÀ»ºÊª¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎºîÊª¤è¤ê¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÀ¸»º¼Ô¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ëí´í°¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµë¿©¤È¤¤¤¦³Î¼Â¤Ê¡ÖÇä¤êÀè¡×¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÀ¸»º¤Ç¤­¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

Í­µ¡ÊÆ¤ò¤Ä¤¯¤ëÇÀ²È
¡ÖÌô¡ÊÇÀÌô¡Ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥³¥áºî¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ö¤¬µÞ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×

¹Á¶è¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ëµë¿©¤Ç¤ÎÍ­µ¡ÇÀ»ºÊª¤Î³èÍÑ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¿©°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£

³Ø¹»µë¿©¤ÇÍ­µ¡¿©ÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè·î8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè2²óÁ´¹ñ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤¬Áªµó¤ÇÍ­µ¡ÇÀ¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¤¦¤¿¤Ã¤ÆÅöÁª¡£

ÃÏ¸µ¤ÎJA¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¤Ïµë¿©¤Î¤´ÈÓ¤¬Á´¤ÆÍ­µ¡ÊÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

JA¾ïÎ¦¡¡½©»³Ë­ ÁÈ¹çÄ¹
¡ÖJA¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢²½³Ø¡ÊÈîÎÁ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¡ËÇÀË¡¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÇÀË¡¤òÅ¾´¹¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ»þÂå¤ÎÄñ¹³ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ëº£¤Î33ÇÜ¤Ë¡£Í­µ¡ÇÀ¶È³ÈÂç¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï³Î¼Â¤Ë¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£