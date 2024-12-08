¹ñÆâºÇ¸Å¤Îµ»Ë¡¡¢Ì¤Íè¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡¡µþÅÔ¡¢¹Ê¤êÀ÷¤áÀìÌçÈþ½Ñ´Û
¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÀ÷¿§µ»Ë¡¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Ê¤êÀ÷¤á¡×¡£¤½¤ÎÀìÌçÈþ½Ñ´Û¡ÖµþÅÔ¹Ê¤ê¹©·Ý´Û¡×¤¬µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¿¦¿Í¤Ç´ÛÄ¹¤ÎµÈ²¬·ò¼£¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤¬ÅÁÅý¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤½¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¡Öº£¤¤¤ë¿¦¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¹Ê¤êÀ÷¤á¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤ËÆüËÜ¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÉÛ¤Î°ìÉô¤ò»å¤ÇÇû¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤«¤éÀ÷ÎÁ¤Ë¤Ä¤±¡¢À÷¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÌÏÍÍ¤òÉ½¸½¡£¹©Äø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëµ»Ë¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÀìÌç¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¬¶È¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÉ¥ÅÄ¹Ê¤ê¡×¤Ï¡¢ÊÆÎ³¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ËÉÛ¤ò¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤·¤Æ»å¤ÇÇû¤ê¡¢À÷¤á¾å¤²¤ë¡£ÃåÊª1ÃåÊ¬¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÌó15ËüÎ³¤òÇû¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤µ¤ó¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¹Ê¤êÀ÷¤áÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Éã¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ê¤êÀ÷¤á¤ò¹¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¤ÈÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¹Ê¤êÀ÷¤á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È2001Ç¯¡¢Æ±´Û¤ò³«´Û¤·¤¿¡£
¡¡Çä¤ê¾å¤²¤ÏÅö½é¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ê¤êÀ÷¤á¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤¬½ù¡¹¤ËÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µÈ²¬¤µ¤ó¤éµþÅÔ¤Î¿¦¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï³¤³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿Ê¤à¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¿¦¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇµÈ²¬¤µ¤ó¤Ïµ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤Ë¹Ê¤êÀ÷¤á¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ê½ç¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¤Ï¼ã¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÀ©ºî¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤ä¤¬¤Æµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È³Î¿®¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¸½ºß´ÛÆâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÉý6.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ë2ºîÉÊ¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤¿¿¦¿Í¤¿¤Á¤ËµÈ²¬¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢1Ç¯È¾¤º¤Ä¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ê¤êÀ÷¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£