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Risk of Dementia Diagnosis After Injurious Falls in Older Adults | Geriatrics | JAMA Network Open | JAMA Network
BWH Press Release - Brigham and Women's Hospital
https://www.brighamandwomens.org/about-bwh/newsroom/press-releases-detail?id=4814
Shockingly Common Injury Linked With an Increased Risk of Dementia : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/shockingly-common-injury-linked-with-an-increased-risk-of-dementia
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