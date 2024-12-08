J2¾º³Ê¤Ê¤é¤º¤Î¾¾ËÜ¤¬DFÆ£Ã«ÁÔ¡¢MF½»ÅÄ¾¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÎÌµ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾ËÜ»³²í¤Ï8Æü¡¢DFÆ£Ã«ÁÔ(27)¡¢MF½»ÅÄ¾(25)¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£Ã«¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ò·Ð¤Æ2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¾¾ËÜ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°19»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
½»ÅÄ¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤«¤é¾¾ËÜ¤Ø²ÃÆþ¡£3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤òµî¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2Áª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ£Ã«ÁÔ
¡Ö·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³²í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëj2¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò²ù¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÎÌµ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡½»ÅÄ¾
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Á³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¹¡¢¾¾ËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë³èÎÏ¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Æ£Ã«¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ò·Ð¤Æ2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¾¾ËÜ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°19»î¹ç1¥´¡¼¥ë¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
½»ÅÄ¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤«¤é¾¾ËÜ¤Ø²ÃÆþ¡£3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç½Ð¾ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Æ£Ã«ÁÔ
¡Ö·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³²í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëj2¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò²ù¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÎÌµ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡½»ÅÄ¾
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Á³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¹¡¢¾¾ËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë³èÎÏ¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é