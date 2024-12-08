¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¼éÈ÷¿¦¿Í¡¦µÜËÜ¿µÌé¤µ¤óà°¦Ì¼´é½Ð¤·á·ëº§¼°¤Î¥Ï¥Ë¥«¥ß¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤ª¾îÍÍ¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ10ÅÙ(Í··â¼êÉôÌç6²ó¡¢»°ÎÝ¼êÉôÌç4²ó)¤ò¸Ø¤ëµå³¦¶þ»Ø¤Îà¼éÈ÷¿¦¿ÍáµÜËÜ¿µÌé¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¡ÄµÜËÜ²ÈºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÄ¹½÷¤Î·ëº§ÈäÏª±ã^_^¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤Î2¿Í¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ¶á¤ÎÈäÏª±ã¤ÏÀÎ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡³Ú¤·¤½¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ÄÎÉ¤¤·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¿·ÏºÂç´õ¤¯¤ó¡¢¿·ÉØÍÛºÚ¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¡¿·ÉØ¤ÎÉã¤Ë¤ÏÎÞ¤Ê¤·¡¡¤ªÆó¿Í¹¬¤»¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²ñ¾ì¤ÏµÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö½ÐÀÊ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¿·Ïº¡¢µö²ÄÌã¤¦¤Î¥É¥¥É¥¤ä¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖÉã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Æ¤Ç¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¿·ÉØ¤ÎÉã¤ËÎÞ¤Ê¤·¡ªµÜËÜ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óµÜËÜ¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤ª¾îÍÍ¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êµÜËÜ¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¤È¤«¤¤¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£