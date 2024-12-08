½éÄ©Àï3°Ì¤ÎÄ®ÅÄÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×Âç·¿Êä¶¯¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè38Àá¡¡Ä®ÅÄ1¡½3¼¯Åç¡Ê2024Ç¯12·î8Æü¡¡¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J1½éÄ©Àï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹·óCEO¡Ê51¡Ë¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¼¯ÅçÀï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£J1¤Î¿·»²¼Ô¤È¤·¤ÆÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿1Ç¯¤ò¡ÖºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¨¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡18Ç¯10·î¤Ë¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä»²²è¤·¡¢´Ä¶¤ò²þÁ±¡£22Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¼«¤é¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ·èÃÇ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤á¡¢ºòµ¨¤ÎJ2Í¥¾¡¤ËÂ³¤²÷¿Ê·â¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ô¤â¿¤Ó¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±»ä¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¥¯¥é¥Ö¼«ÂÎ¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê2Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤¿º£²Æ¤Ë¤ÏMFÁêÇÏÍ¦µª¤äDFÃæ»³ÍºÂÀ¤é¡¢¸½ÌòÆüËÜÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç·¿Êä¶¯¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê¡ÊÁª¼ê¤¬¡ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¼ñÌ£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤À¤¬¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¤Ï°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤¬¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¤è¤ê¤â¡×¡£°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÌö¿Ê¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£