´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞÂåÉ½¡Ö¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞÂåÉ½¤¬·ûÀ¯Ãá½øÇË²õ¡×
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤Ï£¸Æü¡¢¹ñ²ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î´ÚÅì·®¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥ó¡ËÂåÉ½¤¬¶¦¤Ëº£¸å¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¤òÃ´¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ¿ÅÞÂåÉ½¤È¼óÁê¤¬ºÆ¤Ó·ûÀ¯Ãá½ø¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬ÆâÍð¶¦ËÅÀªÎÏ¤Î¤¦¤·¤í¤Ë±£¤ì¤ÆÆâÍð¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÂè£²¤ÎÆâÍð¹Ô°Ù¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¸Ä¿Í¤Î»äÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆâÍð¤È·³»öÈ¿Íð¤Î¼çÈÈ¡×¤Ç¤¢¤ëÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤«ÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï£±£´Æü¤Ë¹ñÌ±¤ÎÌ¾¤ÇÉ¬¤º¡ÊÕúÂçÅýÎÎ¤ò¡ËÃÆ³¯¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÌ±¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤òÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍ¿ÅÞ¤òÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ò¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞÂåÉ½¤¬¶¦¤Ë¹Ô»È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñ²ø¤Ê¸ø¼°È¯É½¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÎµÄ°÷¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬µÄ¾ì¤òÂàÀÊ¤·¤¿¤¿¤áÄêÂ¿ô¤ËÆÏ¤«¤ºÇÑ°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÏÌÀÇò¤ÊÆâÍð¤Î¶¦ÈÈ¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Íû»á¤Ï¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬ÆâÍð¶¦ËÅÀªÎÏ¤Î¤¦¤·¤í¤Ë±£¤ì¤ÆÆâÍð¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÂè£²¤ÎÆâÍð¹Ô°Ù¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¸Ä¿Í¤Î»äÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÌ±¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤òÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍ¿ÅÞ¤òÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ò¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞÂåÉ½¤¬¶¦¤Ë¹Ô»È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñ²ø¤Ê¸ø¼°È¯É½¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÎµÄ°÷¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬µÄ¾ì¤òÂàÀÊ¤·¤¿¤¿¤áÄêÂ¿ô¤ËÆÏ¤«¤ºÇÑ°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÏÌÀÇò¤ÊÆâÍð¤Î¶¦ÈÈ¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß