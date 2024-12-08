Ì¾¸Å²°¤¬6»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤Ç24Ç¯½ªËë! ²£ÉÍFM¤Ï4Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º
[12.8 J1Âè38Àá ²£ÉÍFM 0-2 Ì¾¸Å²° Æü»º¥¹]
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè38Àá(ºÇ½ªÀá)¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£13°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç7°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤Î¾¥Á¡¼¥à¡£²£ÉÍFM¤Ï4Ï¢¾¡¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÏÁ°È¾24Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢FW¿¹Åç»Ê¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£MFÌî¾å·ëµ®¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¤¿±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ÏÁê¼ê¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMFÏÂÀôÎµ»Ê¤¬2¥¿¥Ã¥ÁÌÜ¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW±Ê°æ¸¬Í¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÀô¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢MF¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢MF¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ò²¼¤²¤ÆMF°æ¾å·òÂÀ¡¢MF¿å¾Â¹¨ÂÀ¤òÅêÆþ¡£¹¶·â¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¹Åç¤¬Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢DFÈ«ÃæËêÇ·Êå¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÎ®¤ì¤ë¡£GKÈÓÁÒÂç¼ù¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¡£ºÇ¸å¤ÏFW»³´ßÍ´Ìé¤¬Æñ¤Ê¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤ËFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤¤¤ÀÌ¾¸Å²°¤¬2-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè38Àá(ºÇ½ªÀá)¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£13°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç7°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤Î¾¥Á¡¼¥à¡£²£ÉÍFM¤Ï4Ï¢¾¡¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤â¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FW±Ê°æ¸¬Í¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÀô¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢MF¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢MF¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤ò²¼¤²¤ÆMF°æ¾å·òÂÀ¡¢MF¿å¾Â¹¨ÂÀ¤òÅêÆþ¡£¹¶·â¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸åÈ¾26Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¹Åç¤¬Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢DFÈ«ÃæËêÇ·Êå¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÎ®¤ì¤ë¡£GKÈÓÁÒÂç¼ù¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¡£ºÇ¸å¤ÏFW»³´ßÍ´Ìé¤¬Æñ¤Ê¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤ËFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤¤¤ÀÌ¾¸Å²°¤¬2-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£