元総合格闘家の朝倉未来がプロデューサーを務める“1分間最強”決定戦「SILK THE RICH presents BreakingDown14(ブレイキングダウン14)」が8日、さいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)で開催。

第6試合のフェザー級1Dayトーナメント準々決勝「タイソン・ナム vs. 井原良太郎」は井原良太郎がKO勝ちで準決勝へと駒を進めた。

■BD勢が元UFCファイターらを凌駕

今大会の目玉であるフェザー級1Dayトーナメント、準々決勝で初代バンタム級王者の井原が元UFCランカーからKOを奪い準決勝に進出した。

井原のミドルキックから試合はスタート。井原はケージを直近に背負う形でナムのパンチを回避。圧力を掛け前に出るナムに左を被弾するも、後半30秒で井原も手数を出し始め、残り15秒を切ったところで井原の右フックが炸裂。

ナムが倒れて、井原のKO勝利となった。この劇的勝利に井原は咆哮。観客もスタンディングオーベーションで元王者の勝利を祝った。

また、第5試合の「パトリック・コーネット vs. 野田蒼」フェザー級トーナメントのリザーブマッチでは、下馬評を覆し野田蒼が判定勝ち。第7試合の「YURA vs. 細川一颯」はYURAが判定勝利、第8試合の「キャメロン・エルス vs. NAO」はこちらもUFCファイターをKOで下してNAOが準々決勝に進出を決めた。

試合の様子は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて全試合生中継されている。