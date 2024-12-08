¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤éº£Æü¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Ç¼¼ÖÄ¾¸å¤Ë¥´¥ê¥Ã¡ª¡¡¥¬¥Á¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿·¼Ö¹ØÆþ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×£µÁª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿·¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À
¢£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤Ä¤¤Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤
¢£Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¿·¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤«¤éÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¿·¼Ö¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤ª¶â¤â¤Á¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤¦²¿ÅÙ¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤Ä·Ð¸³¤·¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤âµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀª¤¤¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¬¤Á¤Ê5¤Ä¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©
£±¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
¡¡¿·¼Ö¤òÇã¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤±¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Í³¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Áª¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¸¢¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤«¤éÆâÁõ¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÁª¤Ö½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿ÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¿·¼Ö¤òÇã¤¦°Ê¾å¡¢100Ëü±ßÃ±°Ì¤Î¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢0¡Ê¥¼¥í¡Ë¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤¿¤Ä¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¤ÏºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡¢Àª¤¤¤Ç½ãÀµ¥Õ¥ë¥¨¥¢¥í¤âÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡ª¡¡¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤µ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤È¤¤¤é¤Ê¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ç¼¼ÖÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤È¡£Áª¤Ö¤Î¤Ï°ì½Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯´Ö¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤Ò¤ÈÈÕÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡Ë¥«¡¼ÍÑÉÊ¤òÇúÇã¤¤
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·¼Ö¤òÇã¤¦¤Î¤À¤«¤éÀö¼ÖÍÑÉÊ¤â°ì¿·¤·¤è¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤âºÇ¿··¿¤Ë¸ò´¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥«¡¼ÍÑÉÊ¤ò°ì¿·¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿·¼Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÉáÃÊ»È¤¦¥«¡¼ÍÑÉÊ¤â¿·ÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤µ¤¤â¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ª¡¡¤è¤Û¤É¤Î¤ª¶â¤â¤Á¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î½ÐÈñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»¶ºâ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤Ù¤·¡ª
£³¡ËÇ¼¼ÖÆüÁ°Æü¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¿·¼Ö¤ÎÇ¼¼ÖÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ÈÈ¾·î¡¢¤¢¤È10Æü¡¢¤¢¤È3Æü¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¤¤â¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¿ç¤â¤Ç¤¤º¤ËÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë½¼·ì¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ã´Åö¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¼Âºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬±óÂ¹Ô¤¯Á°¤ÎÆü¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÔü¤µ¤ó¤ËÊò¤ì¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°½Ë¤¤¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Ç¼¼ÖÁ°Æü¤ËÍ§¿Í¤È°û¤ß²á¤®¤Æµ¢Âð¤ÏÁáÄ«¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¼´Ø¤ÇÇú¿ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¼¼Ö¤Î»þ´Ö¤ò¤¹¤®¤Æ¤âµ¯¤¤é¤ì¤º¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÃ´Åö¥»¡¼¥ë¥¹¤«¤é¤Îµ´ÅÅ¤¬¡£»þ·×¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤Ç¤ËÍ¼Êý¡Ä¡Ä¡£¹²¤Æ¤Æ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÇ¼¼Ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º¤¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡ËÇ¼¼ÖÆü¤ò´Ö°ã¤¨¤ë
¡¡»×¤¤¹þ¤ß¤«¡¢µ²±°ã¤¤¤«¡£Ç¼¼ÖÆü¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÀÖÊ¸»ú¤Ç¡Ö¿·¼Ö¤ÎÇ¼¼ÖÆü¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê´Ö°ã¤¨¤ÆËÜÍè¤ÎÇ¼¼ÖÆü¤ÎÁ°Æü¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯Ç¼¼ÖÆü¤ÎÁ°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÃ´Åö¥»¡¼¥ë¥¹¤«¤é¡ÖÇ¼¼Ö¤ÏÌÀÆü¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÇ¼¼ÖÆü¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´Î¿´¤Î¿·¼Ö¤Ï¤Þ¤ÀÇ¼¼ÖÀ°È÷Á°¤Î¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤ËU¥¿¡¼¥ó¡£¤Þ¤¡¡¢³Ú¤·¤ß¤¬1Æü±ä¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê²ò¼á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
£µ¡ËÇ¼¼ÖÄ¾¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë
¡Ö¿·¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀª¤¤¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¬¤Á¤Ê¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈá·à¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÇ¼¼ÖÄ¾¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾´¶³Ð¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÌÜÀþ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿ô»þ´Ö¡Á¿ôÆü¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¹¤¤Æ»¤ÇÂÐ¸þ¼Ö¤¬¡£º¸¤Ë´ó¤»¤¹¤®¤Æ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¥´¥ê¥´¥ê¡Ä¡Ä¤ÈÊÉ¤Ë¤³¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÎÀäË¾´¶¤¿¤ë¤ä¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤ØÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËU¥¿¡¼¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÄ¾¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¤Íý¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤ºµ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤ÀÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤Æ1»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡ü¤Þ¤È¤á¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë!?¡¡ ¡ÖÀª¤¤¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¬¤Á¤Ê¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡×
¡¡¿·¼Ö¤¬Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÏÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤Âç¿Í¤¬°Õ³°¤È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¼«Ê¬¤Î°¦¼Ö¤À¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤éÊÌ¤Î¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤ÇÅ¾¤ó¤À¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¼Ö¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë»×¤ï¤ºµã¤½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡Ê¡©¡Ë¤Ç¤¹¡£