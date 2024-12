本日12月8日、FACTがJMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>のステージで再集結を果たした。同ステージのMCでは、ツアーの開催がアナウンスされた。<FACT IS LIFE TOUR 2025>と題されたツアーは、2025年6月11日の千葉・柏PALOOZAを皮切りに、9月19日の大阪・GORILLA HALL OSAKAまで4都市6公演が発表されている。

■<FACT IS LIFE TOUR 2025>

2025.6.11 (WED) 柏PALOOZA2025.6.12 (THU) 水戸LIGHT HOUSE2025.9.14 (SUN) 豊洲PIT2025.9.15 (MON) 豊洲PIT2025.9.18 (THU) GORILLA HALL OSAKA2025.9.19 (FRI) GORILLA HALL OSAKA▼TICKETオフィシャル先行 12/8(日)17:00~12/22(日)23:59https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=38270264

JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、マキシマム ザ ホルモン

関連リンク

◆FACT オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

チケットのオフィシャル先行は本日12月8日17:00より12月22日23:59まで。