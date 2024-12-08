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2025.6.12 (THU) ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
2025.9.14 (SUN) Ë½§PIT
2025.9.15 (MON) Ë½§PIT
2025.9.18 (THU) GORILLA HALL OSAKA
2025.9.19 (FRI) GORILLA HALL OSAKA
¢§TICKET
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô 12/8(Æü)17:00~12/22(Æü)23:59
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=38270264
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open9:00 / start10:30 / ½ª±éÍ½Äê22:00
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