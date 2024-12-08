¡Ö¤Þ¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¾¦ÉÊ¤À¤è¤Í¡×Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä20Âå¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¸Æ¤Ó¤Ë¼¨¤·¤¿¡È·ù°´¶¡É¤Î°ÕÌ£
¡Ò¡Ö¤ä¤é¤ì¤ëÍ¦µ¤¤¢¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÁá°ðÅÄÂç³Ø1Ç¯À¸¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡È¤½¤Î¿Í¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡30Ç¯Íè¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÏÅØÎÏ¤¬9³ä¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÁúÅÄÌÀ´²¤µ¤ó¤¬¡¢2023Ç¯¤Î°ìÏ¢¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂê°Ê¹ß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿³ëÆ£¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ØÌ´Êª¸ì¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ ¡Á±Æ¤È¸÷¤Î¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡ÉÏÀ¡Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÁúÅÄÌÀ´²¤µ¤ó
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¿Íµ¤¤¬°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë½ª¤ï¤é¤ºº£¤â·òºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤Î³èÆ°¤Î¼´¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£
¡¡¤Þ¤ºÎ©¤Æ¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¡È·ÝÇ½³¦¡É¤ËÀ¸¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È·Ý»ö¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÂçÀ®¸ùÎã¤È¸À¤¨¤ÐSMAP¤À¤í¤¦¡£91Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼çÀï¾ì¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÂçÇúÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤é¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡´§ÈÖÁÈ¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤Ï²Î¤Î»þ´ÖÅª¤Ê³ä¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥È¤äÎÁÍýÂÐ·è¤â¿Íµ¤¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ìó20Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯Ââ¤Î¶Ó¿¥°ìÀ¶¤ÏSMAP¤ò¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èï¤ë¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤·¤Æ¡ÈÊ¿À®¤Î¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡É¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ISSA¤â»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ë²Î¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬²ò»¶¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤Ë¡ÖÍÙ¤êÂ·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤ÈÌÚÂ¼¤¬¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡È·Ý»ö¡É¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Î¤³¤È¤â¶á¤¯¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤¬¤É¤³¤«¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿ºá°´¶¤¬É½½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤É¤³¤í¤«¡¢Ê¿À®¤Î·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£90Ç¯Âå¡¢20Âå¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬·ÝÇ½³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£Supreme¤ÎÉþ¡¢¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°etc¡Ä¡ÄÈà¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤ÏÆ±À¤âÂ¿¤¯Çã¤¤µá¤á¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÄÄÉå¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢Î®¹Ô¤òºî¤ê½Ð¤¹³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ó¤ÊÎ®¹Ô¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÇ¡¼Â¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ð¤ìÊý¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥À¡¼¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤â½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂ¾¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¾¦ÉÊ¤À¤è¤Í¡×¡Ê¢¨4¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¤Ê¤ë¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤¬4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î1996Ç¯2·î¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦23ºÐ¡£¤³¤Î¼ã¤Æü¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤ÏÊÌ¸Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤â¤¢¤êÄüÇ°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦ââ»ý
¡¡Æ±¤¸96Ç¯2·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÈSMAP¡É¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º£¡¢¡È¥¥à¥¿¥¯¡É¤È¤«¡ÈSMAP¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø²¶¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤¤É¤»×¤¦¤ó¤À¡£¤¦¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡£ÊÂ¤Ù¤ÆÇä¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸»º¼Ô¡×¡Ê¢¨5¡Ë
¡¡SMAP¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¡£¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ö¡¼¥à¤ÎÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤Î±²Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤«¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÂª¤¨¡¢µÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤Î26Ç¯¸å¡¢50Âå¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¸Æ¤Ó¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¥à¥¿¥¯¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¡£¿Í¤Ê¤Î¤Ë¾¦ÉÊ¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¤¸Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡×¡Ê¢¨6¡Ë
¡¡¥¥à¥¿¥¯¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡È·ÝÇ½³¦¡É¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡20Âå¤Î¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¼«Ê¬¤Î°ãÏÂ´¶¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤È¤¤Ëµñ¤à¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤¹¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°Â°×¤Ë·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÈà¤ò¾ÃÈñ¤µ¤»¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ ¡È¥¥à¥¿¥¯¡É¤Ï°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢º£¤â·òºß¤À¡£
¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¿Ê¸À¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼µ¤¼Á
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÌÜÀþ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢1996Ç¯11·î¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤á¤¨¼«¿È¤ò¤Æ¤á¤¨¤Ç¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÌÜ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤ä¤é¤»¤ë»Å»ö¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÕÇ¤¤À¤Ã¤Æ»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤À¤«¤é¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¾õ¶·¤ÏÃ¯¤«¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÃ±¤Ë¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¡È¸½¾ì¡É¤Î¿Í¡£¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡Ù¤Î¿Í¡£¼èºà¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Î»¨»ï¤Î¿Í¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤Ä¤¯¤ëÎ©¾ì¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤ë¡×¡Ê¢¨7¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤¬Ã±¤Ê¤ë°ìÉô¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Èºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¤â»ý¤Ä¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤ªÁ·Î©¤Æ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ó¿¥¤È¤â»÷¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤òÌÚÂ¼¤âÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡È¤³¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ë¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1994Ç¯¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¼ç±é¡¦Çë¸¶À»¿Í¤ÎÍ§¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê±Ç²è¡Ø¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤ËÆâÍÆÅª¤Ê¶á¤µ¤ò´¶¤¸¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¤¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤òÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆÎ®¤»¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¤·¤ÆÎ®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨8¡Ë¡£
¡¡ÁÞÆþ²Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¤ÏÃË°ìÈÖ¼ê¤Ç¤¢¤ë¡È¥«¥±¥¤¤¯¤ó¡É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¼è¼ê¤¯¤óÌò¤ÏÅû°æÆ»Î´¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÅû°æ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢2¿Í¤ÎÌò¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÄó°Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤É¤ÎCM¤ÎÃ¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í2¿Í¤È¤âÌÀ³Î¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÎ»¾µ¡£·ë²Ì¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¼è¼ê¤¯¤ó¤Î¡Ö²¶¤¸¤ã¥À¥á¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤¤Âæ»ì¤È¤È¤â¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë¡È¤¢¤¹¤Ê¤íÊú¤¡É¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£ÌÚÂ¼¤Î¿Íµ¤¤ËÂç¤¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ê¢¨9¡Ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºîÉÊ¤òºî¤ë
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤âÊª¤ò¸À¤¦¤³¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò¾¦ÉÊ¤È¤ß¤Ê¤·¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡×¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¤â¾ÃÈñ¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤âºîÉÊ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢20Âå¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÎ¾ºîÉÊ¤È¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïµµ»³Àé¹¡£¤³¤Î¸å¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢2013Ç¯¤Ë57ºÐ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£Åµ·¿Åª¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¡¢Ï²¿ÍÃæ¤ËÇ¯´Ö400ËÜ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸Þ½êÊ¿Ç·½õ¤Î¤â¤È¤Ç½ñÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±Ç²è´ó¤ê¤Î½Ð¼«¤ò»ý¤Ä¡Ê¢¨10¡Ë¡£
¡¡90Ç¯Âå¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤â¡È·Ý»ö¡É´ó¤ê¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ô½ÐÅµ¡Õ
¢¨1 ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×2023Ç¯2·î2ÆüÇÛ¿®
¡Êhttps://www.dailyshincho.jp/article/2023/02021102/¡Ë
¢¨2 TOKYO FM¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù2023Ç¯3·î19ÆüÊüÁ÷
¢¨3 ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø³«Êü¶è¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë
¢¨4 ¡Öan¡¦an¡×1996Ç¯2·î23Æü¹æ
¢¨5 ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø³«Êü¶è¡Ù
¢¨6 ¡ÖMORE¡×2022Ç¯5·î¹æ
¢¨7 ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø³«Êü¶è¡Ù
¢¨8 TOKYO FM¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù2021Ç¯8·î29ÆüÊüÁ÷
¢¨9 ¡ÖTHE21¡×2008Ç¯5·î¹æ
¢¨10 ¡Ö½¢¿¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×2015Ç¯8·î17ÆüÇÛ¿®
¡Êhttps://journal.rikunabi.com/p/career/topproject/6885.html¡Ë
¡Ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò3²ó¤â¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤¿¡È¥ï¥ëºÈ¤¯¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬¡ÈÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿ô»ú¤ò»ý¤ÄÃË¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÁúÅÄ ÌÀ´²¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë½ÐÈÇ¡Ë