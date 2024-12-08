¡Ú¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¡©¡Û¡Öºô¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©¡Ö¤µ¤¯¡×°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¿ÆñÆÉ´Á»ú
ÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢°ì½Ö¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¦¤Á¤ËÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¡¦Æ¦ÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©È´¤¤¬¤Æ¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ä
º£²ó¤Î½ÐÂê´Á»ú¤Ï¡Öºô¡×¤Ç¤¹¡£
´Á»ú¤Ï1»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ß¤Ï4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¡§¸½Âå¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤â¤Î¡×¡Ö¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹
¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÉ¤ßÊý¤Ï²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
Åú¤¨¤Ï¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Öºô¡×¤È¤Ï¡¢¹º¤òÂÇ¤ÁÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ìÌÚ¤Î»Þ¤äÃÝ¤Ê¤É¤ò²£¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¡¢¿åÎ®¤ò¤»¤¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£¡Öºô¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê°õ¾Ý¤È°ã¤¤¡¢ÀÎ¤Ï¡Ö°²½¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤È¤É¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£