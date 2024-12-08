Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬Â»²õ¡¢°ä´þ¤µ¤ì¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ÎGPSµ­Ï¿¤«¤é°ä´þ¸½¾ì¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÂë¾¢¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË(31)¤È¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÏ»ÈÖÄ®¤Î°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Î½÷¡Ê19¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¤³¤È¤·6·î¤´¤í¤«¤é10·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¡ÊÅö»þ30¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤Ï6·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬¡¢´Ø·¸¼ÖÎ¾¤ÎGPSµ­Ï¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ­¤È3¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£