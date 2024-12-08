¡ÖÎÉ¤¤»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×£µÀï£±¾¡¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÂ®¡ÄATÈïÃÆ¤ÇÄËº¨¥É¥í¡¼¡¢¥Ð¥ë¥µ»Ø´ø´±¤ÏÌÔ¾Ê¡£ÂàÀÊ½èÊ¬¤Ë¤ÏÉÔËþ¡Öµ¯¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÉÅ¨¤È¤ÎÁè¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï12·î£·Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç£²¡Ý£²¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é£³»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥í¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥Ö¥ì¡¼¥¡£Æ±Æü¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£²°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Ï£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¤¬¡¢¾Ã²½¤¬£±»î¹çÂ¿¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÎÉ¤¤»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¡£²æ¡¹¼¡Âè¤À¤è¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤À¤±¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¸åÈ¾¤Ë¹³µÄ¤ÇÂàÀÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤Ë¤â²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Þ¤Ç¤À¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿³È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡³«Ëë¤«¤é12»î¹ç¤Ç11¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À¸¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¼¡Àá¡¢²¼°Ì¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï12·î£·Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ç£²¡Ý£²¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈïÃÆ¤·¤ÆÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é£³»î¹ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥í¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥Ö¥ì¡¼¥¡£Æ±Æü¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£²°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Ï£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¤¬¡¢¾Ã²½¤¬£±»î¹çÂ¿¤¤¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¡£²æ¡¹¼¡Âè¤À¤è¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤À¤±¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾¼ê¤¿¤Á¤ÎºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¡ÈWAGs¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¸åÈ¾¤Ë¹³µÄ¤ÇÂàÀÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤Ë¤â²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Þ¤Ç¤À¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿³È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡³«Ëë¤«¤é12»î¹ç¤Ç11¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À¸¥Ð¥ë¥µ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¼¡Àá¡¢²¼°Ì¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô