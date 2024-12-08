½ÀÆ»¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¡Ä¼þÆî»Ô¤Ç¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ò¤Î¤Þ¤ë¥¥Ã¥º¾®³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×³«ºÅ¡ª
½ÀÆ»¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ò¤Î¤Þ¤ë¥¥Ã¥º¾®³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¤¬8Æü¡¢¼þÆî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½680¿Í¤Î¾®³ØÀ¸½ÀÆ»²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ò¤Î¤Þ¤ë¥¥Ã¥ºÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¾®³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¡¢Ãæ¹ñ»Í¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë±ó¤¯¤Ï°ñ¾ë¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¤«¤é¤â»²²Ã¡¢³ØÇ¯¤äÂÎ½Å¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ê¤É19ÉôÌç¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ý¤Ä¤è¡ª»ý¤Æ¡ª»ý¤Ã¤Æ¤«¤±¤í¡ª¿²µ»¡ª´èÄ¥¤ìー¡ª¡ª¡×
¡ÊÊ¡²¬¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¡Ë
¡Ö¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶ìÀï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶á¤¯¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£