¡Ú¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Û¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï2Ãå¡ÄÃÏ¸µ¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤¬V
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î8Æü¡¢¹á¹Á¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7R¡¦¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢J.¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¾è¡¢¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¤»¤ó6¡¦¹á¡¦P.¥¤¥¦¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¤ÏÆüËÜÇÏ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤¡Ê¤»¤ó8¡¦¹á¡¦A.¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.34¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ¡Ë¤Ï13Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ëCS¤òÀ©¤·¤Æ¤³¤³¤Ø»²Àï¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÀË¤·¤¯¤â2Ãå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¸åÊý2ÈÖ¼ê¤ÇËöµÓ¤ò²¹Â¸¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤ÏÊÂ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¹á¹Á¤Î¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡£¹¥°Ì2ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¸åÂ³¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤ÇÎ©¤Á²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÏÂ¾ÇÏ¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¸åÂà¡£Ãå³°¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡¦¹á
2Ãå¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¦Æü
3Ãå¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤¡¦¹á
4Ãå¡¡¥Á¥§¥ó¥Á¥§¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¹á
5Ãå¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¦¹á
6Ãå¡¡¥Á¥§¥ó¥Á¥§¥ó¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¹á
7Ãå¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¦¹á
8Ãå¡¡¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¹á
9Ãå¡¡¥é¥¶¥Ã¥È¡¦Ê©
10Ãå¡¡¥¿¡¼¥¸¥É¥é¥´¥ó¡¦¹á
11Ãå¡¡¥¢¥ó¥Æ¥£¥Î¡¦¹ë
12Ãå¡¡¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡¦±Ñ
13Ãå¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¦Æü
14Ãå¡¡¥é¥Þ¥À¥ó¡¦±Ñ