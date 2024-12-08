¥Û¥ó¥À¡Ö½¼ÅÅÂÔ¤Á¥¼¥í¡×¤Î»Â¿·¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡Ö²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×ÅëºÜ¡õÂç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖMEV-VAN¡×¤È¤Ï¡©
½¼ÅÅÂÔ¤Á¤¤¤é¤º¤ÎEV¤¢¤Ã¤¿¡ª ²è´üÅª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ï¡©
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇËþ¥¿¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬5Ê¬Á°¸å¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢EV¤ÏµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤âÂ®¤¯¤Æ1»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢Ç³ÎÁ¤Î½¼Å¶¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë½¼ÅÅ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤²è´üÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï¡ÖMEV-VAN Concept¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤§¤§¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¼¡´ü·¿¡Ö·Ú¥Ð¥ó¡×EV¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¡¢¾¦ÍÑÅÅÆ°¼Ö¤Î¿·»þÂå¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡ÖN-VAN¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃåÃ¦¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMobile Power Pack e¡§¡Ê°Ê²¼MPP¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´Ä¶ÀÇ½¤È¼ÂÍÑÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MPP¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äµ¡´ï¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç1.3kWh°Ê¾å¤ÎÅÅÎÏ¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤ò½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´û¤Ë¥Û¥ó¥À¤ÎÅÅÆ°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡ÖBENLY e¡§¡×¤ä¡ÖGYRO e¡§¡×¤Ê¤É¤Ç¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¾¦ÍÑ¼Ö¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛÁ÷¶ÈÌ³¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÌ³¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡MEV-VAN Concept¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¾²²¼ÉôÊ¬¤Ë¤ÏºÇÂç8¸Ä¤ÎMPP¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¹¤¤²Ù¼¼¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8¸Ä¤ÎMPP¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó75km¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥ÇÛÁ÷¤ËÅ¬¤·¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï14kW¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï70km¡¿h¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï250kg¤È¡¢·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¤Ê¤ªMPP¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÌó5»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃåÃ¦¼°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½¼ÅÅÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë2023Ç¯11·î¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¤³¤ÎMEV-VAN Concept¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑEV¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤ä±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤È´ë¶È³èÆ°¤Ç¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡MEV-VAN Concept¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤äÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÃåÃ¦¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»ÔÈÎ²½·×²è¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£