£²Ï¢ÇÆ¤Î¿À¸Í¡¡ÉðÆ£¤¬¹æµã¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿·ë²Ì¡×º£µ¨£±£³ÅÀÌÜ¤Ç£Ö°ú¤´ó¤»¤ë
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢¿À¸Í£³¡Ý£°¾ÅÆî¡×¡Ê£¸Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¼«ÎÏ¤Ç·è¤á¤ë¡£¿À¸Í¤Î¼¹Ç°¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²£¶Ê¬¡¢£Ä£Æ¼ò°æ¤Î¥Ñ¥¹¤Ë£Æ£×ÉðÆ£¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò£Æ£×µÜÂå¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£´£³Ê¬¤Ë¤Ï£Ç£ËÁ°Àî¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò£Æ£×ÂçÇ÷¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢£Í£Æº´¡¹ÌÚ¤¬ÉðÆ£¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉðÆ£¤¬·è¤á¤¿¡£Á°Æü¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÆÀ¤¿ÍøÅÀ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ²¦¤¬¡¢º£µ¨£±£³ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÉðÆ£¤Ï¹æµã¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö£±Àï£±Àï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿·ë²Ì¤¬¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ËÂ³¤¯·è¾¡ÃÆ¤ÎµÜÂå¤â¡ÖÃ¯¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ëºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£