½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ºù²ÖÍ³Èþ¡¢2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿»õ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤ÎÍÍ»Ò¡Ö¤ª²ñ·×¤âÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºù²ÖÍ³Èþ¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿»õ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½ µÁÌ¼¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºù²Ö¤Ï¡ÖËÜÆü¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È2ËÜÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª7·î¤Ë1ËÜÌÜ¤òÆþ¤ì¤ÆÁá5¥ö·î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö2ËÜ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤¬¡¢1ËÜÌÜ¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¹ü¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¹ü¤ÎºÆÀ¸¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈËÜÆü2ËÜÌÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·ì°µ·×¤òÏÓ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ì®¤òÂ¬¤ì¤ë¤Î¤ò»Ø¤ËÉÕ¤±¤ë¡£´é¼þ¤ê¤Ë¼ê½ÑÍÑ¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡ÖËã¿ì¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÁ´¤¯ÄË¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÄË¤¤¤Î¤ÏËã¿ì¤Î¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¿ÂÐÂ¦¤Î¸ý¤ò³«¤±¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë´ï¶ñ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¸ý¤¬¶¯À©Åª¤Ë³«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂÃ¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¯¡¢Â©¤¬¤·¿É¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò»É¤·¤Æ¡¢Ë¥¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£Ë¥¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤ÇËã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤ä¤«¤ó¤ä¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å³Ý¤«¤Ã¤¿¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¡×¤È¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö°Ü¿¢¤·¤¿¹ü¤¬¤Þ¤À¹Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ2¥ö·î¸å¤Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È½ªÎ»Í½Äê¤¬¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ3¥ö·î¸å¤Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ÎºÇ½ª¹©Äø¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÈ¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ìÄ¾¤¹¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Î¡©¤Þ¤¿¤ª¶â¤¬³Ý¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Æü¤Î¤ª²ñ·×¤âÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤è¡£¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ÏÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤«¤é¼«Èñ¡£¤Þ¤¿Æþ¤ìÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿É¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£