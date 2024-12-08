¤ª»º¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¡©ÆóÂÊâ¹Ô¤È½Ð»º¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À
ÃÏµå¤ÈÂÀÍÛ¡¢ÃÂÀ¸¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡£ÃÏµå¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤³¤ÎÃÏµå¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÄ¤¤¶õ¤¬Í¼Êë¤ì¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÂæÉ÷¤¬ÆüËÜÎóÅç¤á¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏµå¾å¤ÇÀ®Î©¤·¤¿Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ò¤á¤°¤ëÂçµ¿Ìä¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê²óÅú¡ª¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»ÍËÜÂ¤ÇÊâ¹Ô¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï°Â»º⁉ ÆóÂÊâ¹Ô¤È½Ð»º¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤È¤Ï¡Ä¡©
Ç¥¿±¤·¤¿½÷À¤Ï°Â»º¤òµ§¤Ã¤Æ¡¢½½Æó»Ù¤ÎØü¡Ê¤¤¤Ì¡Ë¤ÎÆü¤ËÊ¢ÂÓ¤ò´¬¤¯½¬´·¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥¤¥Ì¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤Ï¤ª»º¤¬·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤Ë¤«¤®¤é¤º»ÍËÜÂ¤ÇÊâ¹Ô¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï°Â»º¤Ç¡¢¤ª»º¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
»ÍÂÊâ¹Ô¤¹¤ëÆ°Êª¤Î»ÒµÜ¸ý¤Ï¡¢æêÌç¤ÈÇ¢Æ»¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¸åÊý¤ò¸þ¤¡¢²¼¤Ë¤«¤«¤ëÇ¥¿±»ÒµÜ¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢Ï¾¹ü¤ÈÊ¢¶Ú¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¿Í´Ö¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¢Æ»¡¢»ÒµÜ¸ý¡¢æêÌç¤¬²¼¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ºÆ»¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ÒµÜÆâ¤ÎÂÛ»ù¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á»ÒµÜ¸ý¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¸Ç¤¯Äù¤Þ¤ê¡¢¹üÈ×¤Ï»ÒµÜ¤äÆâÂ¡¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤áÂç¤¤¯´è¾æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢½Ð»º¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸Ç¤¤»ÒµÜ¸ý¤òÌµÍýÌðÍý³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤É¤¤ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤·¡¢´è¾æ¤Ê¹üÈ×¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤âÂÛ»ù¤Ï90ÅÙ¶Ê¤¬¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç»ºÆ»¤ò½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÏÇ¾¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂÛ»ù¤ÎÆ¬¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¹üÈ×¤Î·ê¤ÎÂç¤¤µ¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æñ»º¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤âÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¹üÈ×¤ò¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¤â¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤À¤¬¡¢½÷À¤Î¤â¤Î¤ÏÄ¹±ß·Á¤Ç»ºÆ»¤Î¸ý·Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹üÈ×¤Ë¤¢¤ëÃÑ¹ü·ë¹ç¤äÀçÄ²´ØÀá¤Ï¡¢½Ð»º¤ÎºÝ¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ë¤ß¡¢»ºÆ»¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Ð»º¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÄË¤ß¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¿¤¬¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÏÆóÂÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¤¡¢Ê¸ÌÀ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó½Ð»º¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù