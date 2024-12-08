ÈØÅÄ¤¬Ä»À´¤ËÇÔ¤ì¤Æ1Ç¯¤ÇJ2¹ß³Ê¤Ë¡Ä¿·³ã¡õÇð¤ÏºÇ½ªÀá¤Ç»ÄÎ±·èÄê
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Ï16°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó17°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Î18°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡¢0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÈØÅÄ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍèµ¨¤«¤éÉñÂæ¤òJ2¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¤ÎÄ»À´¡£16Ê¬¡¢Ãæ¸¶µ±¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤¬GKÀîÅç±Ê»Ì¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÈØÅÄ¤¬¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë30Ê¬¡¢ºÆ¤ÓÃæ¸¶¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Ä»À´¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Çð¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÏ¢·È¤«¤é¶áÆ£Í§´î¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç5Ê¬¤ËÀèÀ©¡£Áá¡¹¤Ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿Çð¤Ï0¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤Ø¡£°ìÊý¤Î¿·³ã¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂÁê¼ê¤Ë0¡Ý0¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê45Ê¬¤ÇºÇÄã¤Ç¤â3ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÈØÅÄ¤Ï¡¢¸åÈ¾Æ¬¤«¤éMF»³ÅÄÂçµ¤ÈFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¡£ÂçµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï4ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£·ë¶É¡¢»î¹ç¤ÏÄ»À´¤¬3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÈØÅÄ¤Î18°Ì¤ÈJ2¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿16°Ì¤ÎÇð¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç»¥ËÚ¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡£Æ±¤¸¤¯17°Ì¤Î¿·³ã¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂ¤È0¡Ý0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¶¦¤ËJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¿·³ã¤¬16°Ì¡¢Çð¤Ï17°Ì¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3¡Ý0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ 1¡Ý0 Çð¥ì¥¤¥½¥ë
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 0¡Ý0 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡¡ÈØÅÄ¤Ï16°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó17°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö3¡×¤Î18°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡¢0¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÈØÅÄ¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍèµ¨¤«¤éÉñÂæ¤òJ2¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¤ÎÄ»À´¡£16Ê¬¡¢Ãæ¸¶µ±¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤¬GKÀîÅç±Ê»Ì¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÈØÅÄ¤¬¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Ä¤ê45Ê¬¤ÇºÇÄã¤Ç¤â3ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÈØÅÄ¤Ï¡¢¸åÈ¾Æ¬¤«¤éMF»³ÅÄÂçµ¤ÈFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¡£ÂçµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ï4ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£·ë¶É¡¢»î¹ç¤ÏÄ»À´¤¬3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÈØÅÄ¤Î18°Ì¤ÈJ2¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ÄÎ±¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿16°Ì¤ÎÇð¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç»¥ËÚ¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡£Æ±¤¸¤¯17°Ì¤Î¿·³ã¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂ¤È0¡Ý0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¶¦¤ËJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¿·³ã¤¬16°Ì¡¢Çð¤Ï17°Ì¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3¡Ý0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ 1¡Ý0 Çð¥ì¥¤¥½¥ë
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 0¡Ý0 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã