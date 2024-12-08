¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¾¡ÁÊ¤·¤¿½÷À¤¬95ºÐ¤Ç»àµî¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹ç¿·Ê¹ÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¿·ËÌ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë³ÚÀ¸ÎÅÍÜ±¡¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿²«¶âÎÃ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£95ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£³ÚÀ¸ÎÅÍÜ±¡¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿1930Ç¯¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ò¶¯À©³ÖÎ¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Î¶¯À©³ÖÎ¥¤òÄê¤á¤¿¡Ö¤é¤¤Í½ËÉË¡¡×¤¬1996Ç¯¤Þ¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢98Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¯À©³ÖÎ¥¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¿Í¸¢¿¯³²¤òÍýÍ³¤Ë¹ñ¤òÁê¼ê¤ËÊä½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¸¶¹ðÂ¦¤Î¾¡ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¶¯À©³ÖÎ¥¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¿Í¤È´Ú¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊä½þ¤òµñÀä¤·¤¿¡£²«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Î³ÖÎ¥ÂÐ¾Ý¼Ô¤âÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¸¶¹ðÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¡¢05Ç¯¤Ë¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£
²«¤µ¤ó¤ÏÂæÆî»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¡¢»ÜÀß¤Ë¶¯À©¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£Ëå¤âÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£²«¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ëå°Ê³°¤Î²ÈÂ²¤È²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤¬³ÖÎ¥»ÜÀß¤òÀÜ¼ý¤·¡¢ÀïÁ°¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÂ³¤±¤¿¡£ÀïÁ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÎÉßÃÏ¤ò°Ï¤¦Ê½¤Ë¤ÏÍ»ÉÅ´Àþ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¶¯À©³ÖÎ¥¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤â¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤º¹ÊÌ°Õ¼±¤¬»Ä¤ê¡¢À¸³èÎÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ýÍÆ¼Ô¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÜÀß¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯À©³ÖÎ¥¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡£
²«¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¤¬ËÛÁö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÆüËÜ¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ÀïÁ°¤Î¶¯À©³ÖÎ¥ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸¢±×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢04Ç¯¤ËË¬Âæ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÂ¦¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Î¹ñÎ©Åì²ÚÂç³ØË¡³ØÉô¤Î½Ú¶µ¼ø¤ÎÄÄ¥·¥óÎ´¤µ¤ó¡Ê¡Ö¥·¥ó¡×¤Ï¡ÖÉÊ¡×¤Î¡Ö¸ý¡×¤òÁ´¤Æ¡Ö¶â¡×¤ËÂØ¤¨¤ë¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÄ¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤ÇË¡³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÆüËÜ¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÎÀïÁ°¤Î¶¯À©³ÖÎ¥ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¸¶¹ð¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÁê¼ê¤È¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÀâÆÀ¤·¤¿¡£
Ä¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÅö»þ¤â¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÄî¤·¤Æ¾Ú¸À¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ÚÀ¸ÎÅÍÜ±¡¤Î²¦°Î·æ±¡Ä¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¿´¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë²áµî¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ì½ê¤òÀß¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
³ÚÀ¸ÎÅÍÜ±¡¤Ç¤Ï12·î7Æü¤Ë¡¢²«¶âÎÃ¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²¦±¡Ä¹¤Ï¡Ö²«¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯´Ö¤Ç10¿ÍÄøÅÙ¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï¤é¤¤¶Ý¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ç¡¢È¯ÉÂ¤¹¤ë¤È¼êÂ¤Ê¤É¤ÎËö¾¿¿À·Ð¤¬Ëãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¤·¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂÊÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢´µ¼Ô¤Î³°´Ñ¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹³¶ÝºÞ¤¬Í¸ú¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¼£ÎÅË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤é¤¤¶Ý¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬¼å¤¯¡¢´¶À÷¤·¤ÆÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤â½é´ü¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð´°¼£¤¬²ÄÇ½¤ÊÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á´À¤³¦¤Î90¡ó¤Î¿Í¤¬¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤òÍýÍ³¤Ë¶¯À©³ÖÎ¥¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿Í¤ò¸¶¹ð¤È¤¹¤ëºÛÈ½¤â¡¢²«¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£²«¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¤È¤ÏÊÌ¤ÎÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢Î¾ºÛÈ½½ê¤ÎË¡²ò¼á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï06Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½°»²Î¾±¡¤Î¿³Íý¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂæÏÑ¿Í¤È´Ú¹ñ¿Í¤Î³ºÅö¼ÔÁ´°÷¤ËÊä½þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë