ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Á¥å¡¼¥ë¤Î°áÁõ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¿ô¤«·î±Û¤·¤Î¡È»þº¹Åê¹Æ¡É¤Ë¡Ö»þº¹¤Ï£µÇ¯¤Ç¤âÂÔ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿À¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡î¡½£õ£ô£å¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡È»þº¹¡É¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ôÂçÀö³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡¡»þº¹¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¾Ð¡×¤È£¹·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö³¤ÊÕ¤Ç²Î¤¨¤Æ¡¢£÷£á£ã£ã£é¤µ¤ó¤È¡ØÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ù¤â²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤Î»þ¸Â¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿·Á¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡£¹·îËö¤Î»×¤¤½Ð¡Á¡¡¤Þ¤ÀÁ°È±¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥É¥ì¥¹¤Î¤¹¤½ÉôÊ¬¤¬¥Á¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë°áÁõ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¹ç¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦Íý¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¿À¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó°¦Íý¤Á¤ã¤ó¹¥¤¡×¡Ö¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤«¤é»þº¹¤Ï£µÇ¯¤Ç¤âÂÔ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£