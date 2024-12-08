¥°¥ë¥°¥ë´¬¤ÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´é¡×¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¹´Â«¹¥¤¤¬¤¤¤ë¤Ê?!¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬Ä¶°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¡×
¡¡¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤ÇàÊá¤é¤ï¤ì¤¿á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¬¤«¤ì¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÈþ±©¡£µðÂç¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÍÍ¤ÊÊª¤ÇÆ¹ÂÎ¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤Ë´¬¤«¤ìº¤¤ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢ã·Æ£ÍþÍ¤¤È2¿Í¤ÇÊá¤é¤ï¤ìÊÂ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤·¤ç¤Ü¤ó´éÌ£¤¬½Ð¤Æ¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¹´Â«¹¥¤¤¬¤¤¤ë¤Ê?!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ä¶°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£