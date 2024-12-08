Àîºê¡¦¾®ÎÓÍª¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ØÀËÊÌ¥´¡¼¥ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¸¤ãÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶¼Õ¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¡Àîºê£³¡½£±Ê¡²¬¡Ê£¸Æü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬¡¢Àîºê¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò£³¡½£±¤Î¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é£±£µÇ¯¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£Æ£×¾®ÎÓÍª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Æ²ÈÄ¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£²£·Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×¾®ÎÓ¤¬¡¢£Í£Æ»³ËÜ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò£Ç£Ë¤ò¤Ï¤¸¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£ÆÀÅÀ¸å¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡££··î£¶Æü°ÊÍè¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Öº£Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤éµ´¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÁö¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£±£µÇ¯´Ö¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Öµ´¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤âÆÀÅÀ²¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ãÉ½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£