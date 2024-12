「ちょっとリハさせてもらいます!」<REDLINE>2日目12時30分すぎ。RIOT STAGE、つまり幕張メッセ国際展示場11のセンターステージにこの日最初に上がったのは、FOR A REASONだ。まだ本番スタート前の時間帯。しかしながらTAKUMA(G)がマイクを通して、今日は特別にステージダイブが許されたことを観客に告げるとアリーナからは大歓声があがり、まだサウンドチェックの段階にも関わらず、既に多くのダイバーがステージへ上り、ダイブを連発。メンバーも観客も十分すぎるほどのウォーミングアップを終えたところで、KENGO(Vo)が「幕張は、速い曲が好きだって聞いてますけど、速くて踊れる曲を、1曲目からいくぜ!“It's Not Over”!」とシャウト。YASU(B)とMORITO(G)が高々と右手を挙げると、TOMO(Dr)のカウントで、“狂喜乱舞”ともいうべきステージダイブが荒れ狂う35分間が始まった。

セットリスト

[RIOT STAGE]

1. It's Not Over

2. Best Kept Secrets

3. Promises Kept

4. Growing Up

5. Can We Start Again

6. I Don't Care

7. Since You've Been Gone

8. Elapse of Life

9. 1999

10. Live Your Heart and Always Follow

11. Carry On

[RIOT STAGE]1. It's Not Over2. Best Kept Secrets3. Promises Kept4. Growing Up5. Can We Start Again6. I Don't Care7. Since You've Been Gone8. Elapse of Life9. 199910. Live Your Heart and Always Follow11. Carry On

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

FOR A REASONの楽曲は、とにかく高速で駆け抜けていくようなハイスピードなビートと、そこに織り交ぜられるメロディアスなフレーズ、そして全員が合唱できるユニゾンのコーラスが最大の魅力。このステージでも、まさしくエモやハードコアの醍醐味を感じさせながらも、どこかヒューマンな温もりとピースフルな空気感で会場を覆いつくしながら、「Best Kept Secrets」「Promises Kept」と間髪入れずに楽曲を連投していく。「<REDLINE>、調子はどうだ!? 今日に向けて新曲を準備してきたから、一緒に歌ってくれ!」というKENGOのMCで、12月6日に配信がスタートしたばかりの3年ぶりの新曲「Growing Up」へ。タイトさとラウドさを兼ね備えたリズム隊のうえで、TAKUMAのギターがグルーヴを加速させ、もう一方のMORITOのギターが轟音の中で音楽的な彩りを加えていく。そこで歌われるKENGOの英語詞ボーカルは、“まだまだ一緒に成長していこう”といったメッセージを、大勢の観客に対してではなく、観客の一人一人に向けて力強く歌っていく。TAKUMAもまたMCで「5年前の<REDLINE>に出た時に、10年務めた会社を辞めたんだよね。でもこうやって今、生きてることを証明している。みんなも仕事とか学校とか辛い人もいるだろうけど、辞めても生きていけるから、覚えといて。自分に“I Don't Care”を言い聞かせて、生きていこうぜ!」と語り、彼らの歌とビートが、良い時も悪い時も含めて「大丈夫だ」とみんなを支えてくれる。その後も「Since You've Been Gone」や「Elapse of Life」を立て続けに披露すると、「1999」ではバンドも観客も最高潮にヒートアップ。ステージに上がったダイバーたちがマイクを取り合い「ウォーオオ! ウォーオオ!」の大合唱。気付けば、メンバー以上にたくさんの人数の観客たちがステージ上を埋め尽くすというカオス状態となりながらも、決して無秩序な状況ではなく、そこに強烈なまでの愛を感じさせる点が、TAKUMAが繰り返し言葉にする「全員野球」であり、FOR A REASONが掲げる「みんなのステージ」「みんなのマイク」を象徴するシーンを生み出した。そしてラスト、感動的なイントロの響きから、ギターのフィードバック音で最後のエネルギーを爆発させるように「Carry On」を轟かせると、KENGOは何度も「ありがとう」と繰り返した。この言葉は、観客に向けてはもちろんのこと、今回でファイナルを迎えた<REDLINE>への感謝も含まれていたことは間違いないだろう。こうして、とてつもない爆発力を思う存分に放出し終えて、FOR A REASONの5人はRIOT STAGEを降りていった。文◎布施雄一郎写真◎Kohei Suzuki