<REDLINE>2日目、BODY STAGEのトップバッターはCrystal Lake。YD(G)が「今のCrystal LakeがあるのはREDLINEがあるからと言っても過言ではない」「俺の人生もREDLINEと歩んできた」と言うほどに、<REDLINE>との関係の深いバンドだ。彼らが制作したテーマソング「Chase The Sky」に乗せたムービーが流れると、フロアからは「Crystal Lake! Crystal Lake!」との声が自然発生し、彼らがこの<REDLINE>イベントにいかに待ち望まれているかを感じさせる。そしてバンドは1曲目に、2024年、名門メタルレーベル・Century Media Recordsからリリースした「BlüdGod」を投下。まさにワールドクラスのヘヴィナンバーを朝から<REDLINE>に聞かせた。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.BlüdGod

2.Six Feet Under

3.Mephisto

4.The Weight Of Sound

5.Watch Me Burn

6.Lost In Forever

7.Apollo

8.Chase The Sky

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





John(Vo)が柵へ進み、2曲目「Six Feet Under」のタイトルをコール。沸くフロアに向けて、言い聞かせるようにもう一度ゆっくりタイトルすると、フロアに発生したサークルに目をやり「Bigger !」とさらに煽る。そして、その大きさに満足がいくと、YDがギターリフを奏でる。<REDLINE>が始まった15年前、まだ日本の音楽シーンにメタルコアというジャンルはあまり馴染みがなかった。そこから、こうしてメタルコアの音楽やライブの遊び方を教え、一緒に遊び場を作ってきたのが、Crystal Lakeと<REDLINE>といっても過言ではないだろう。YDの「もっとヘヴィなのいくから」という声に続いてプレイされたのは「Mephisto」。Gaku(Dr)のタイトなドラムを合図に、YD、TJ(G)、Mitsuru(B)は長い髪を振り乱しながら、さらに重厚なサウンドを幕張メッセに沈めていった。さわやかな朝の挨拶すら「もっと出るだろ? お前ら、小学校からやり直せよ!」との言葉で煽る凶悪っぷりで、彼ららしい朝の挨拶を交わしたあと、YDがしみじみと「REDLINEが一歩ずつ進んでいくのと同じように、Crystal Lakeも一つずつ音を重ねて。音を重ねると音楽になるんだ。たくさんの音楽を積み重ねて歴史となり、今のCrystal Lakeがあります」とここまでの道のりを振り返る。そしてバンドはその歴史の最先端として、新曲「The Weight Of Sound」を披露。Johnの呼びかけでオーディエンスは手を掲げ、その光景を包み込むように美しいコーラスワークと共にスケール感のあるサウンドが広がった。そんな目の前の景色に、歌い終えたJohnは「fuckin’ beautiful」と思わずつぶやく。YDも「みんな一個になってお互いをリスペクして、サポートし合って、この場所を作る。それがパンク/ハードコア/メタルのカルチャーでしょ」と噛み締める。そしてそんなカルチャーを大切にした空間で、さらに「Watch Me Burn」、YDいわく“もっと速いやつ”「Lost In Forever」を続けて、ブチ上げていく。さらにダイナミックな「Apollo」でフィニッシュ……という雰囲気になると、YDが「一個忘れてないか?」と問いかけ。<REDLINE>来場者が“100万回聴いた”REDLINEのテーマソング「Chase The Sky」を、最後の<REDLINE>にして初披露し、そのはなむけとした。取材・文◎小林千絵撮影◎Seijiro Nishimi