coldrain、ロットン、MONOEYES……ここまでのRED STAGE、BEGINNING STAGEのラインナップを改めて書き出すととんでもないフェスだなと思うが、その豪華なバトンをここで受け取るのはDragon Ashである。BOTS(DJ)のターンテーブルプレイに手拍子が巻き起こるなか、ステージに飛び出してきたKj(Vo, G)。ブルーハーツのTシャツを着た彼が歌い始めたのは「Entertain」だ。リズムに合わせて揺れるフロアに、スケールの大きなコーラスが広がる。《さあ始めようぜ 逆襲の時だ》。ギターを背負い、かき鳴らしたKjが叫ぶ「好きにやれ!」。そして大歓声渦巻くなか始まった「ROCKET DIVE」のどストレートなパンクサウンドがまたたく間にフロアを狂騒へと叩き込んでいく。「主役はおまえらだろ? 飛び跳ねろ!」その言葉にオーディエンスは身体を弾ませ、声を上げる。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1. Entertain

2. ROCKET DIVE

3. For divers area

4. 百合の咲く場所で

5. Fantasista

6. Straight Up feat. JESSE

7. New Era

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





さらにBOTSと櫻井誠(Dr)が叩き出すサンバのリズムに合わせて「For divers area」が繰り出される。「ついてこい!」とHIROKI(G)、T$UYO$HI(B)とともにクルクルと回りながら飛び跳ね、「頭振れ!」とオーディエンスを煽り立てるKj。まさに容赦なし、駆け引きなど無用の全力投球である。今日限りの1日、その大事な1スロット、求められた役割をDragon Ashは全力でまっとうしていく。そこに強烈に記憶に刻まれたBOTSのスクラッチが聴こえてきた。「百合の咲く場所で」だ。静と動をダイナミックに行き来するこの曲がステージの上も下も関係なく心を激しく揺さぶる。「ロックフェスはバンドのもんじゃねえだろ? おまえらのもんだ!」そう叫んでKjは腕を振り上げ、マイクをフロアに向ける。さらに巨大なUNITYが、ここ幕張メッセに生まれていく。「馬鹿でかい音でドラム叩いて、ベース弾いて、ギター弾いて、ターンテーブル回して、ガラガラ声で歌って。それだけで晴れるものだってあると思ってロックバンドやってる。愛だの恋だの歌わないから、ただウォーウォー言うだけだから、死ぬほど声出して帰ってくれ」そんなKjの言葉から突入したのは「Fantasista」。いうまでもなく、この曲は大騒ぎのフロアがあれば、より輝く。先ほどの「主役はおまえらだ」という言葉をそのまま証明するように、Kjは隣のBEGINNING STAGEまで行ってホールにいる全員を余さず煽り立てる。そんな彼の姿に反応し、声を上げ、手を挙げ、飛び跳ねるオーディエンス。その様子を見て笑顔を浮かべるKj。ライブキッズとバンドを繋ぎ続けてきた<REDLINE>のファイナルにふさわしい、これこそロックバンド、ロックフェスという景色だ。「ひとりじゃないからフェスやってんでしょ!」バンドが爆音をかき鳴らすなか、Kjが声を上げる。「ひとりじゃできねえからバンドやってんの。俺の歌に足りねえところがあるなら、手を貸してくれ!」その言葉に、舞台袖から現れたのはJESSE(RIZE, The BONEZ)。このふたりが揃ったなら、やる曲はひとつしかない。そう、「Straight Up feat. JESSE」だ。JESSEのラップにKjが声を重ね、KjのバースをJESSEが引き継ぐ。まるで会話のように繰り広げられるマイクリレーが、キッズの心に火をつける。畳み掛けるように高まっていくサウンドが爆発すると、フロアはダイバーの海と化す。曲を終えるとKjとJESSEは肩を合わせ、笑顔で帰って行った。息を切らしたKjが「みんな、細美っちのライブ見れてよかったね」と復活したMONOEYESのステージを引き合いに語り始める。IKÜZÖNEやPay money To my Pain・Kの名前を出して、いつ終わりが来るかわからないことを示しながら、「でも俺はまだバンドやってるよ」と力強く口にする。そして始まった最後の曲。生きているすべての者を鼓舞するような「New Era」の力強いサウンドが幕張メッセを揺らす。「生きてるならぼさっとしてないでベース弾け! ドラム叩け! 踊りちぎれろ!」それが生きている人間の責務だとでもいうように言葉を発するKj。そしてライブは最後まで右肩上がりでボルテージを高め切ったまま、最高の一体感とともに終わりを告げた。「でも俺はまだバンドやってるよ」──もしかしたら、終わっていくこの<REDLINE>にあって、そのさきもロックバンドは続いていく、という宣言でもあったのかもしれない。そう、フェスは終わってもバンドは続く。その先頭を走り続けるという意思をたぎらせた、Dragon Ashらしい餞だった。文◎小川智宏写真◎ Taka"nekoze photo"