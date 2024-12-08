¡ÖÂçÃ«¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡FAÂçÊª¤Ë¡ÈÂçÃ«Ä¶¤¨¡É1050²¯±ß·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤òÊÆ¥Õ¥¡¥óµ¿Ìä»ë
¥½¥È¤Ë7²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Çº£µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1050²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥È¤Ï2018Ç¯¡¢19ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ïºà¡£2020Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂî±Û¤·¤¿ÂÇ·âÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÂÇÎ¨.288¡¢41ËÜÎÝÂÇ¡¢109ÂÇÅÀ¡¢OPS.989¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯2µåÃÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï7²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤òµ»ö¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿10Ç¯7²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤ÎXÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥½¥È¤Ë¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¼é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â3³ä°Ê¾å¡¢50ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÊ§¤¤²á¤®¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÂçÈ¾¤¬µ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë