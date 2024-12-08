¡ÚÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¡Á´8Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¤¯¤ó¤Ï7Ç¯¸å¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ä¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö2024¿·ÆþÃÄÁª¼ê ¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ¤òÌÀ¤«¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤Ï¡¢ÆþÃÄ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤¬Ê¡²¬¸©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌîµå¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
½ÐÀÊ¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÆÅÄ¤¯¤ó¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¤À¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÆÍèÇ¯¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç7Ç¯¸å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢¼ÆÅÄÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
1°Ì¡§¼ÆÅÄ»â»Ò(Åê¼ê¡¦Ìî¼ê)¡¡31
2°Ì¡§Æ£ÅÄÎ°À¸(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡32
3°Ì¡§ÀõÍøÂÀÌç(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡35
4°Ì¡§À¶¿åÂçÚö(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡62
5°Ì¡§»³åÑ½¨(ÆâÌî¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡54
6°Ì¡§»³¾ë¹ÒÂÀÏº(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡63
1°Ì¡§Àî¾¡¶õ¿Í(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡121
2°Ì¡§ß§Ã«½ã´õ(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡¡¡122