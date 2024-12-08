¡ÚMr. CHEESECAKE¡Û³ùÁÒ¹ÈÃ«Ž¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒŽ£¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ºÆÈÎ·èÄê¢ö
Mr. CHEESECAKE¤ÈÏÂÍÎ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë³ùÁÒ¹ÈÃ«¤ÎÂåÉ½²Û»ÒŽ¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒŽ£¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊŽ¢Mr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒŽ£¤ò¡¢2024Ç¯12·î15Æü(Æü)¤È16Æü(·î)¤Î2Æü´Ö¡¢Mr. CHEESECAKE¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆºÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Áê¸ß¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Áー¥º¥±ー¥¡£¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Mr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò
²Á³Ê:5,940±ß(ÀÇ¹þ)
³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊŽ¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒŽ£¤òMr. CHEESECAKE¤ÇÊñ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥ìー¥Ðー¡£
¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ËMr. CHEESECAKE¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥Ë¥é¤È¥È¥ó¥«Æ¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥±ー¥¤ÎÄì¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿À¸ÃÏ¤òÉß¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥ê¥¹¤¯¤ó¡È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥«¥éー¤Î¥µ¥Æ¥ó¤Ë¥Áー¥º¥±ー¥¤òÊñ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Á¤¤¤«¤ï¡ß¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¡Û¤¢¤Î¡É¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡É¤È¡É¤¦¤É¤ó¡É¤òºÆ¸½!?¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì
Mr. CHEESECAKE ¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Î¾ÜºÙ
ÈÎÇäÆü:2024Ç¯12·î15Æü(Æü)10:00~12·î16Æü(·î)23:59
¢¨³ÆÆü10:00¤«¤éÈÎÇä¤·¡¢ÅöÆüÊ¬¤Îºß¸Ë¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹
¢¨Mr. CHEESECAKE¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢°Ê³°(³ùÁÒ¹ÈÃ«¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Mr. CHEESECAKE¤Î¾ïÀß¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢)¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯!
º£²ó¤ÏŽ¢Mr. CHEESECAKEŽ£¤È³ùÁÒ¹ÈÃ«Ž¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»ÒŽ£¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Mr. CHEESECAKE¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤È¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤ä¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¤ä¥¯¥ë¥ß¤Ê¤É¡¢Áê¸ß¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Áー¥º¥±ー¥¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£