¾¡ÍøÉ¬¿Ü¤ÎÈØÅÄ¤ÏºÇ²¼°ÌÄ»À´¤¬°ÕÃÏ¸«¤»3-0»´ÇÔ¡ÄµÕÅ¾»ÄÎ±¤Ê¤é¤º1Ç¯¤ÇJ2¹ß³Ê¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1ºÇ½ªÀá¡Û
8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´vs¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3-0¤ÇÄ»À´¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»À´¤È¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éJ1»ÄÎ±¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò»Ä¤·¤¿ÈØÅÄ¤Î°ìÀï¡£Ä»À´¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó3Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¾å°Ð¹îÅµ¡¢ÅÏîµ¡¢»û»³Íã¤¬³°¤ì¡¢¸¶ÅÄÏË¡¢À¾Ìð·ò¿Í¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÄÎ±¤ÎÆ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈØÅÄ¤ÏÁ°Àá¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó1Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Ê¿ÀîÎç¤¬³°¤ì¡¢¾å¸¶ÎÏÌé¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¼«ÎÏ¤Ç»ÄÎ±¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤ÈØÅÄ¤Ï¡¢¾¡Íø°Ê³°¤Î·ë²Ì¤ÏJ2¹Ô¤¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢3Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇÄ»À´¤¬½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¯¤È¡¢¹âÈªÔ÷ÂÁ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤âGKËÑ°ì·½¤ÈÀÜ¿¨¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾å¸¶ÎÏÌé¤¬²¡¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
8Ê¬¤Ë¤âÈØÅÄ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¾¾¸¶¹¡¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·µÕÂ¤Î±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢GKËÑ°ì·½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
2ÅÙ¤Î·èÄêµ¡¤òÎ¿¤¤¤ÀÄ»À´¤Ï12Ê¬¤ËÇÈ¾õ¹¶·â¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¸¶ÅÄÏË¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢Á°¤Ë½Ð¤¿GKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·16Ê¬¡¢Ä»À´¤ÏÃæ¸¶µ±¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÉÙ³ß¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤¿GKÀîÅç¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä»À´¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£ÉÙ³ß¤Ï°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿MF¿¹Ã«¸ÂÀÏº¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ÈØÅÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÂ¾ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢3ÅÀ¤ÏÍß¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢19Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¤¿´Ý¶¶Í´²ð¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¡£¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÌÈ¤ì¤¿ÈØÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä»À´¤¬ÇÈ¾õ¹¶·â¡£24Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏGKÀîÅç¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÃæ¸¶¤¬²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È26Ê¬¤ËÈØÅÄ¤¬È¿·â¡£¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¹âÈª¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤ÈØÅÄ¡£¤¹¤ë¤È30Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¸¶¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ä»À´¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤Ê2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä»À´¡£ÈØÅÄ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¾¡Íø¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢40Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£Á°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÈØÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØ¸å¤òÁÀ¤¦Ä»À´¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢Ä»À´¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
Ä»À´¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿»î¹ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÈØÅÄ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¾»Ìé¡¢¹âÈª¤ò²¼¤²¡¢¤³¤ì¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë»³ÅÄÂçµ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê10Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÃæÂ¼½Ù¤ò²¼¤²¤ÆÆ£¸¶¸×ÂÀÏ¯¤òÅêÆþ¡£¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·59Ê¬¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¸åÊý¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤¿Ãæ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¢Â¼ÍÎÅÍ¤¬½Ð¤·¤É¤³¤í¤Ëí´í°¤¹¤ë¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«¤¬ÆÍ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GKÀîÅç¤òÓÞ¾Ð¤¦¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Ä»À´¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤éJ1»ÄÎ±¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë3¼ºÅÀÌÜ¡£¤¹¤ë¤ÈÄ»À´¤Ï67Ê¬¡¢GKËÑ°ì·½¡¢DF¸¶ÅÄÏË¤ò²¼¤²¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëGK²¬ËÜ¾»¹°¡¢MFÆ£ÅÄÄ¾Ç·¤òÅêÆþ¤·ÀËÊÌ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡£²¬ËÜ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤ª15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈØÅÄ¤Ï75Ê¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢GK²¬ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÈØÅÄ¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬Ä»À´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£3-0¤ÇÄ»À´¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÈØÅÄ¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3-0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
¡ÚÄ»À´¡Û
ÉÙ³ß·É¿¿(Á°16)
¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó(Á°30¡¢¸å15)
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¤¹¤Ç¤ËJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»À´¤È¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤éJ1»ÄÎ±¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò»Ä¤·¤¿ÈØÅÄ¤Î°ìÀï¡£Ä»À´¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó3Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¾å°Ð¹îÅµ¡¢ÅÏîµ¡¢»û»³Íã¤¬³°¤ì¡¢¸¶ÅÄÏË¡¢À¾Ìð·ò¿Í¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÄÎ±¤ÎÆ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈØÅÄ¤ÏÁ°Àá¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó1Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Ê¿ÀîÎç¤¬³°¤ì¡¢¾å¸¶ÎÏÌé¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
8Ê¬¤Ë¤âÈØÅÄ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¾¾¸¶¹¡¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·µÕÂ¤Î±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢GKËÑ°ì·½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
2ÅÙ¤Î·èÄêµ¡¤òÎ¿¤¤¤ÀÄ»À´¤Ï12Ê¬¤ËÇÈ¾õ¹¶·â¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¸¶ÅÄÏË¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢Á°¤Ë½Ð¤¿GKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·16Ê¬¡¢Ä»À´¤ÏÃæ¸¶µ±¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÉÙ³ß¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤¿GKÀîÅç¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä»À´¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£ÉÙ³ß¤Ï°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿MF¿¹Ã«¸ÂÀÏº¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ÈØÅÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÂ¾ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢3ÅÀ¤ÏÍß¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢19Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¤¿´Ý¶¶Í´²ð¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¡£¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÌÈ¤ì¤¿ÈØÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä»À´¤¬ÇÈ¾õ¹¶·â¡£24Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏGKÀîÅç¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÃæ¸¶¤¬²¡¤·¹þ¤à¤¬¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È26Ê¬¤ËÈØÅÄ¤¬È¿·â¡£¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¹âÈª¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£
¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤ÈØÅÄ¡£¤¹¤ë¤È30Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¸¶¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ä»À´¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤Ê2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä»À´¡£ÈØÅÄ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¾¡Íø¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢40Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£Á°³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÈØÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØ¸å¤òÁÀ¤¦Ä»À´¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢Ä»À´¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
Ä»À´¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿»î¹ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3ÅÀ¤¬É¬Í×¤ÊÈØÅÄ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¾»Ìé¡¢¹âÈª¤ò²¼¤²¡¢¤³¤ì¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë»³ÅÄÂçµ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤¿¤À¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê10Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÃæÂ¼½Ù¤ò²¼¤²¤ÆÆ£¸¶¸×ÂÀÏ¯¤òÅêÆþ¡£¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·59Ê¬¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£¸åÊý¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¤¿Ãæ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¿¢Â¼ÍÎÅÍ¤¬½Ð¤·¤É¤³¤í¤Ëí´í°¤¹¤ë¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«¤¬ÆÍ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GKÀîÅç¤òÓÞ¾Ð¤¦¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Ä»À´¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤éJ1»ÄÎ±¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë3¼ºÅÀÌÜ¡£¤¹¤ë¤ÈÄ»À´¤Ï67Ê¬¡¢GKËÑ°ì·½¡¢DF¸¶ÅÄÏË¤ò²¼¤²¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëGK²¬ËÜ¾»¹°¡¢MFÆ£ÅÄÄ¾Ç·¤òÅêÆþ¤·ÀËÊÌ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡£²¬ËÜ¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¤ª15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈØÅÄ¤Ï75Ê¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢GK²¬ËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÈØÅÄ¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬Ä»À´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£3-0¤ÇÄ»À´¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÈØÅÄ¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3-0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
¡ÚÄ»À´¡Û
ÉÙ³ß·É¿¿(Á°16)
¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó(Á°30¡¢¸å15)
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é